15 Kas 2022 - 21:01- Asayiş G: 15 Kas 2022 - 21:04

İnşaatta iş arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Derince'de Ahmet Zeki Eren'in, inşaat halindeki binanın ofisinde silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak öldürüldü
İnşaatta iş arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı mask
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Eren'in iş arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İş arkadaşı ve beraberindeki bir kişi gözaltına alındı. İş arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Derince ilçesi, Mersincik Mahallesi, Vişne Sokak üzerinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, inşaat halinde olan, henüz faaliyete geçmemiş binanın ofis kısmında Ahmet Zeki Eren’i kanlar içinde gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Adrese gelen cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Yaşamını yitiren Ahmet Zeki Eren'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İŞ ARKADAŞI TUTUKLANDI 

Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan cinayet büro ekipleri, Ahmet Zeki Eren'i vuran şüphelinin S.Y. olduğunu tespit etti. S.Y. ile birlikte gözaltına alınan N.Y. polis merkezine götürüldü. Yapılan araştırmalar neticesinde Ahmet Zeki Eren ile S.Y.'nin iş arkadaşı olduğu ve inşaat halindeki binanın çelik konstrüksiyon balkonunu yaptıkları öğrenildi. İki arkadaşın inşaat halindeki ofiste gece saatlerinde beraber alkol aldıkları, aralarında çıkan kavga sonrasında S.Y.'nin pompalı tüfekle arkadaşını vurarak öldürdüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.Y. savcılık tarafından serbest bırakılırken S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

# Vatandaşlar, polis, sağlık, Olay

15 Kas 2022 - 21:01 - Asayiş

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