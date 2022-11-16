Tıbbi sarf malzeme alımı yapılacak

PATOLOJİ AD 2 YILLIK FLORESAN IN SITU HİBRİDİZASYON (FISH) PROBLARI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

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