Mama satın alınacak

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI BAKIM, TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE MAMA ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...