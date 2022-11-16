16 Kas 2022 - 10:27- Eğitim G: 16 Kas 2022 - 10:33

Polis adaylarına müjde... ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açılıyor

Büyükşehir, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursuyla gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak
Polis adaylarına müjde... ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açılıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında, 29. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına hazırlanan öğrenciler için kurs başvuruları başladı. Geçtiğimiz dönemde sınavlara Büyükşehir’in kurslarında ücretsiz olarak hazırlanan çok sayıda genç, polislik mesleğine adım atmayı başarmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “Spor Kenti Kocaeli” vizyonuna uygun olarak gençlere ücretsiz spor eğitimi kursları verilmeye devam ediyor.

GELECEKLERİNİ ŞEKİLLENDİRMEK İSTEYEN GENÇLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin polis adayları için hayata geçirdiği ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), bekçilik, Askeri Okulları Görevde Yükselme, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki mülakatlara hazırlanabilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU OLUŞTURULACAK

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün POMEM sınavına katılmak isteyen adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursu kayıtları başladı. Önlisans ve lisans mezunu adaylar, ‘https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx’adresi üzerinden form doldurarak başvuru yapabilecek. Kursa katılmak isteyen adaylar, Büyükşehir Belediyesi’nin BaşiskeleVezirçiftliğiSpor Salonu’nda gruplar halinde haftanın beş günü sınavlara hazırlanacak.Büyükşehir Belediyesi’nde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek.Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 153Çağrı Merkezini arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

2022 YILINDA BAŞARI ORANI % 64 OLDU

2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kurslarına devam eden ve sınava giren her 3 adaydan 2’si sınavda başarı sağlayarak mülakat sınavına girmeye hak kazandı. 97 kursiyerin katıldığı ücretsiz spor kurslarında 13 katılımcı polislik mesleğine adım attı. Büyükşehir’in açtığı spor kursları ile hazırlanan gençlerden fiziksel yeterlilik parkur mülakatına giren 77 kursiyerden 49’u parkur sınavını başarıyla tamamladı. Fiziksel mülakatta başarı oranı ise % 64 oldu.
# Vatandaşlar, polis, Büyükşehir Belediyesi, eğitim, genç, Tahir Büyükakın

16 Kas 2022 - 10:27 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.983.095 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar mask
Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar
KOSTÜ personel alacak mask
KOSTÜ personel alacak
Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor mask
Okul bahçesinde bitki yetiştiren öğrencilere doğa sevgisi aşılanıyor
Bilnet Okulları Atatürk’ü Pınar Ayhan’dan dinledi mask
Bilnet Okulları Atatürk’ü Pınar Ayhan’dan dinledi
Marmara Koleji öğrencileri Atatürk Evi’ni çok sevdi mask
Marmara Koleji öğrencileri Atatürk Evi’ni çok sevdi
ODTÜ GV Kocaeli’de İlkokul Tanıtım Günü yapıldı mask
ODTÜ GV Kocaeli’de İlkokul Tanıtım Günü yapıldı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL