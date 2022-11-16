1973 Mezunu Emekli Deniz Astsubaylarından Hatıra Ormanı

Mezuniyetlerinden bir yıl sonra Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve o dönem batan Kocatepe muhribinde şehit olan sınıf arkadaşları Nadir Güneş ve diğer şehit meslektaşları için bir hatıra ormanı oluşturmak istediler. Böylece aradan geçen zaman içerisinde hem şehit arkadaşlarını, hem de çeşitli nedenlerle yaşamlarını yitiren arkadaşlarını anmak, anılarını yaşatmak amacıyla gurup başkanı Celil Soyer yönetiminde bir hatıra ormanı projesi geliştirip resmi yolla müracaatta bulundular. İstekleri Gölcük Orman İşletme Müdürlüğünce kabul görünce, Halıdere mevkiinde 4100 metrekarelik bir alan tahsis edildi. Çoğunluğu Gölcük'te yaşayan 1973 mezunu emekli astsubaylar ve eşleri ile birlikte tamamı 140 adet olan çam fıstığı fidanından, 60 adedi törene katılan ve şehit olan arkadaşlarının isimleri etiketlenerek dikildi.

FİDANLARI DİKİP, TABELAYI GİRİŞE YERLEŞTİRDİLER

1973 Mezunu Deniz Astsubayları TCG KOCATEPE Şehidi Astb. Çvş. Nadir Güneş Hatıra Ormanı ve Anı Evi adıyla hazırladıkları tabelayı da girişe yerleştirdiler. Geleceğe Nefes olduklarını söyleyen gurup başkanı Celil Soyer dikim sonrası yaptığı konuşmasında,

" Sevgili arkadaşlarım, hatıra ormanı projemizin böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız. Amacımız; bundan sonraki dönemde, Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü'nce bize tahsis edilen bu hatıra ormanımızı tüm sınıf arkadaşlarımız ve şehitlerimiz adına her türlü bakım ve temizliğini üstlenerek, bu alanı daha yaşanabilir hale getirmek' olacaktır.

Böylece eşlerimiz, çocuklarımız, torunlarımızla tüm sınıf arkadaşlarımızın da katılımıyla burada zaman zaman bir araya gelip, piknik ortamında çaylarımızı yudumlama arzusundayız.

Böylece Kendi evimiz, yuvamız kabul ettiğimiz bu ortamda anılarımızı yad edip, yaşayıp, yaşatacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Ebediyete göçen başta şehit ve çeşitli nedenlerle vefat ederek aralarından ayrılmış olan arkadaşlarının ruhlarına döktürdükleri lokma tatlısı ikramının ardından töreni sona erdirdiler.