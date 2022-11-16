16 Kas 2022 - 10:40- Yaşam G: 16 Kas 2022 - 12:50

Kartepe’ye yeni çevre dostu merkezler

Ülke genelinde uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi ilçeye 6 tane Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.
Kartepe’ye yeni çevre dostu merkezler mask
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Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor.

KENT MEYDANINA KONULMUŞTU

Geri kazanılabilir atıkların, diğer atıklarla karışmadan kaynağında ayrı toplanması ile geri kazanım sürecinin daha sağlıklı işlemesi amacıyla üretilen Mobil Atık Getirme Merkezlerinden biri daha önce Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kent Meydanı’na konulmuştu.

6 NOKTAYA MONTAJ YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi DemokrasiCaddesi Kartepe İSU Şube Müdürlüğü, Eşme Mahallesi Sahil Sokak, Atakent Mahallesi İzmit Caddesi Arslanbey İş Merkezi, AtaevlerMahallesi Beste Sokak Halk Ekmek Satış noktası yanı, Emekevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Emekevler Mahalle Konağı Önü ve Dumlupınar Mahallesi Nur Caddesi Muhtarlık binası önüne Mobil Atık Getirme Merkezi montajı yapıldı.  
# türkiye, Kartepe

16 Kas 2022 - 10:40 - Yaşam

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