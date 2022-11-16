16 Kas 2022 - 10:44- Siyaset G: 16 Kas 2022 - 10:49

Taylan Bingöl'den önseçim çağrısı 

ADD Kocaeli Şube Başkanı ve CHP üyesi Taylan Bingöl ön seçim dilekçesini paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edeceğini söyledi
Taylan Bingöl'den önseçim çağrısı  mask
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Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve aynı zamanda CHP üyesi olan Taylan Bingöl sosyal medya hesabı üzerinden önseçim dilekçesini paylaştı. Bingöl dilekçeleri  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na götüreceğini söyledi.

CHP TÜZÜĞÜNÜ PAYLAŞTI 

Bingöl açıklamasında "CHP Tüzüğü Madde-55 "(1) Yerel seçimlerde adaylar önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleriyle saptanır. Hangi seçim çevresinde hangi yöntemin uygulanacağına örgütün görüşünü de alarak Parti Meclisi karar verir." 

ÖN SEÇİM ARTIK ZORUNLULUKTUR

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kocaeli genelinde 2023 Milletvekilliği sıralamasında önseçim artık zorunludur! Önseçim kararı da parti tüzüğü gereği CHP Parti Meclisi kararına bağlıdır. Bu bağlamda her ne kadar CHP Kocaeli İl ve ilçe başkanları yüksek sesle ön seçim istiyor olsalarda seslerini parti meclisine duyuramamış olabilir. 

EN DOĞAL VE TEMEL HAKKI 

CHP üyesinin; CHP aday sıralamasında belirleyici olmasının en doğal ve temel hakkı olduğunu; demokrasiye inanan herkes bilmektedir. Tartışmasız herkesin istediği önseçim talebimi de yazılı olarak net bir tavır ile kayıt altına alarak CHP Genel Merkezi'ne iletme kararımı sizlerle paylaşıyorum. CHP Örgütletimizin patronu da, işçisi de, sahibi de üyelerimizdir. CHP Kocaeli Örgütlerinin temel yapı taşı tüm üyelerimizi en doğal haklarını isteyerek Kocaeli'deki seslerini duyurmaya davet ediyorum. 

ÖN SEÇİM DİLEKÇENİZİ İLETİN

Ben dilekçemi 2022 Aralık'ın son haftasında elden CHP Genel Başkanı'na gereçkeleri ile teslim edeceğim. İsteyen dilekçesini bana ulaştırsın, isteyen kendisi elden götürsün, isteyen CHP Genel Başkanı'na posta ile ulaştırsın, yöntem tercihi sizin ama ne olursa olsun önseçim dilekçenizi iletin!


HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ

Önseçim isteyen yaklaşık 15 bin CHP Kocaeli üyesi ve 470 Mahalle temsilcisi önünde: Hiçbir güç duramaz, hiçbir kişiye bağlı ben merkezli yapı üstün gelemez. Eleştirmeden önce üstümüze düşeni yapalım! Türkiye'ye demokrasiyi getiren partinin önseçim onurudur." ifadelerini kullandı.
# türkiye, chp

16 Kas 2022 - 10:44 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ögün Yıldız - tebrik ediyorum gerçekten önemli bir çağrı. Mutlaka imza vereceğim. Hayırlı olsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 11:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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