Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışını anacak

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım’da Ata’yı anma programı gerçekleştirecek. “Son Yolculuk Zor Veda” isimli belgesel film gösteriminin gerçekleşeceği program 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
ANILAR TEKRARDAN CANLANACAK
Koray Sıpçıkoğlu ve Onur Azad’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Yolculuk Zor Veda” belgesel filminde Atatürk’ün vefatı olan 10 Kasım ve 19 Kasım 1938 aralığı yer alıyor. Proje içerisinde Donanmanın düzenlediği, Dolmabahçe’den İzmit’e kadar olan hazırlık ve tören işleyişi, Atatürk ile anıları olan ve tören gününe tanıklık edenler ve Atatürk koleksiyoneri ve Atatürk ile ilgili kitapları ile tanınan yazar Hanri Benazus’un Atatürk ile ilgili anıları yer alıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.