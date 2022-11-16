Ata’nın İzmit’ten son kez uğurlanışını anacak

İzmit Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının İzmitlilerle buluştuğu gün olan 19 Kasım’da Ata’yı anma programı gerçekleştirecek. “Son Yolculuk Zor Veda” isimli belgesel film gösteriminin gerçekleşeceği program 19 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

ANILAR TEKRARDAN CANLANACAK

Koray Sıpçıkoğlu ve Onur Azad’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Yolculuk Zor Veda” belgesel filminde Atatürk’ün vefatı olan 10 Kasım ve 19 Kasım 1938 aralığı yer alıyor. Proje içerisinde Donanmanın düzenlediği, Dolmabahçe’den İzmit’e kadar olan hazırlık ve tören işleyişi, Atatürk ile anıları olan ve tören gününe tanıklık edenler ve Atatürk koleksiyoneri ve Atatürk ile ilgili kitapları ile tanınan yazar Hanri Benazus’un Atatürk ile ilgili anıları yer alıyor.