Güney “Gençler önümüzdeki seçimlerde gereken dersi çok iyi verecek”

AK Parti İzmit İlçe Başkanı Av. Ali Güney, İzmit İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlemiş olduğu ‘‘Gençlik Buluşması” programı kapsamında Tepeköy Mahallesi’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin yoğun katılımı ile gerçekleşen buluşmada, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, İlçe Teşkilat Başkanı Yusuf Yıldız, İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Solmaz, Gençlik kolları yöneticileri, Tepeköy Mahalle Başkanı Selman Karaaslan ve Tepeköy Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bulgurcu, hazır bulundu.

“LİDERİMİZ BİZLERE IŞIK TUTMAKTADIR”

Partiye yeni üye olan ve ilk kez oy kullanacak çok sayıda genç ile bir araya gelen Başkan Güney yaptığı konuşmasında ; “ Genç kardeşlerimiz ile bir araya gelmek, sohbet etmek tarifi olmayan bir lezzettir. Öyle bir gençlik ki; Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık. AK Parti, sizlerin sayesinde sürekli kendini yeniliyor, taze kan misali sürekli kendini besliyor. Genç kardeşlerimizin ilgisi ve teveccühü gün geçtikçe de artmaya devam ediyor. Bu çatı altında genç kardeşlerimiz her zaman değer görmüştür. Eğer bu böyle olmasaydı bugün Türkiye’de en çok genç üyeye sahip parti AK Parti olmazdı. Bizi diğer partilerden ayıran en büyük özellik genç kardeşlerimizin bitmek tükenmek bilmeyen enerjisidir. Bir diğeri de, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençlik Kolları’ndan yetişerek bu günlere gelmesidir. Liderimiz bizlere ışık tutmaktadır. Ben de gençlik kolları masalarında yetişen, siyaset yapmış bir ağabeyinizim. Sizler gibi bakabiliyor, düşünebiliyorum. Bakın bugün İlçe Başkanı olarak karşınızdayım.” İfadelerini kullandı

“GENÇ KARDEŞLERİMİZİN ARAMIZA KATILIMLARI İNANCIMIZI DAHA DA ARTTIRIYOR”

Başkan Güney Konuşmalarının devamında; “Önümüzde çok önemli gördüğümüz bir seçim var. Bu seçimlerde yaklaşık 6 milyon genç kardeşimiz ilk kez oy kullanacak.2023 seçimleri ülkemiz için çok büyük önem arz etmektedir. Genç kardeşlerimiz Haziran seçimlerinde birilerine gereken dersi çok iyi verecek. Biz buna inanıyoruz. İlk kez oy kullanacak genç kardeşlerimizin aramıza katılımları da bu inancımızı daha da arttırıyor. Bizlere enerji ve güç veriyor. Bu enerji ve güç buradan yani bu masalardan liderimize kadar ulaşıyor. Bunun böyle olduğuna gerçekten inanın. Bu akşam burada bizleri yoğun bir katılımla karşıladığınız için Gençlik Kolları Başkanımız Köksal Gümüş nezdinde her birinize çok teşekkür ediyor, her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” dedi

“AK PARTİ’DE GENÇ OLMAK AYRICALIKTIR”

Başkan Güney’in ardından konuşan AK Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ; ”Kurulduğu gün itibariyle bizlere sürekli önem veren ve yer veren bir teşkilatımız, sürekli yeni yeni hedefler koyarak bizlerin gözünü ufuklara baktıran, gece gündüz bıkmadan usanmadan ülke sevdası uğruna hizmet eden bir liderimiz var. AK Parti teşkilatlarında genç olarak bulunmak, hizmet etmek bu sebepten bir ayrıcalıktır. Bu masalar bir okul misali bizleri yarınlara yetiştiriyor, bunun farkındayız. Bunun farkına ve bilincine varan genç kardeşlerimiz, teveccüh gösteriyor ve sürekli aramıza yeni yeni arkadaşlar katılıyor.

“2023 SEÇİMLERİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Gençler olarak 2023 sonrasını çok önemsiyor ve bu bilinç ile çalışmalarımızı çok sıkı tutuyoruz. Bu akşam burada Tepeköy Mahalle Başkanımız Fatih Bulgurcu kardeşimiz ve ana kademe Mahalle Başkanımız Selman ağabeyimizin misafiriyiz. Aramıza yeni katılan ve önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanacak çok sayıda genç kardeşlerimiz ile bir aradayız. Gençlik buluşmalarımız her mahallemizde devam edecek. Bizler sürekli saha da çalışmalarımızı hassas bir şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. ”dedi