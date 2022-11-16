16 Kas 2022 - 11:31- Eğitim G: 16 Kas 2022 - 11:35

Büyükşehir'den üniversite teknoloji takımlarına tam destek

Büyükşehir, Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin E-Gençlik teknoloji takımlarına destek vermeye devam ediyor
Büyükşehir'den üniversite teknoloji takımlarına tam destek mask
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Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) E-Gençlik teknoloji takımlarında görev alan üniversite öğrencilerine destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin birbirleriyle ve Büyükşehir ekipleriyle tanışması ve bilgilendirme amacıyla program düzenledi. Antikkapı Restoran'da gerçekleşen programda KOÜ ve GTÜ'den 650 üniversite öğrencisi hazır bulundu. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık katıldı.

ÖĞRENCİLERİN SORULARI YANITLANDI

Programda ilk olarak gençlerin büyük ilgi gösterdiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-gençlik modelini anlatan video izlenirken; daha sonra öğrencilere hitaben konuşmalar gerçekleşti. Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, “Bu yıl gençlerimize yönelik Tahir Büyükakın Başkanımızın liderliğinde çok sayıda etkin ve verimli işler yaptık, bunlar arasında bizleri en çok heyecanlandıran projemiz siz değerli üniversite öğrencilerimizin içerisinde yer aldığı teknoloji takımları projemizdir. Bu sene 34 üniversite kulübümüze destek vererek İnsansız Hava Aracı, İnsansız Su Aracı, Elektrikli Otomobil, Roket ve Yapay Zeka Modelleri projeleri başta olmak üzere onlarca çalışmaya mekan, lojistik ve teknik destek verdik. Sizlerin heyecanı bizleri daha da umutlandırıyor ve geleceğimizin sizlerin yetenekli ellerinde yükseleceğine olan güvenimiz daha da pekişiyor” dedi.

BAŞKAN’IN KILAVUZ GENÇLERE GÜVENİ TAM

Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, gençlere yönelik yaptığı konuşmada sözlerine,‘’Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın sizleri çok seviyor ve size güveni tam, selamlarını iletiyorum’’ diyerek başladı. Aydınlık yaptığı konuşmada, “Biz bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de size her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün ülkemiz yaptığı teknolojik hamlelerle hem bölgesinde hem de tüm dünyada büyük bir güç olduğunu herkese gösterdi. Siz değerli gençlerin büyük bir sorumluluk bilinciyle yaptığınız bu güzel ve verimli işler ülkemizin geleceğine de büyük katkı sağlayacak. Üniversitelerimizin teknoloji kulüplerine yönelik açtığımız atölyelerimizde sizlerle birlikte çok sayıda başarılı proje geliştirmeyi başardık, bundan sonra da desteğimiz artarak devam edecek” dedi.

KILAVUZ GENÇLERDEN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Gençlerle soru cevap şeklinde devam eden programda teknoloji takımlarında görevli öğrencilerin soruları, yetkililer tarafından cevaplandı. Üniversiteli öğrenciler Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ettiklerini dile getirdi ve “Başkanımızın yanımızda yer alması bize güven veriyor” ifadesini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BÜYÜK DESTEK VERİYOR

Büyükşehir,teknoloji takımları atölyelerindegençlere atölye binası, 3D yazıcılar, lojistik, altyapı, malzeme tedariği ve ulaşım desteği veriyor. Birçok yüksek bütçeli teknoloji projesini hayata geçiren Büyükşehir, Girişimcilik Merkeziyle de başarılı gençlerin iş hayatına atılmalarına öncülük ediyor.Teknoloji takımları atölyelerindeulusal ve uluslararası yarışmalar için İnsansız Hava Aracı (İHA), elektrikli otomobil, roket, su altı aracı, model uydu, drone, rover otonom kara aracı, otonom tarım aracı başta olmak üzere çok sayıda ürün tasarlanıp üretiliyor. Proje, yerel yönetimlerin destek verdiği benzer çalışmalar arasında model çalışmalar arasında yer alıyor.

 

# Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Tahir Büyükakın

16 Kas 2022 - 11:31 - Eğitim

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