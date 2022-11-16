Cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler

Gölcük Belediyesi'nin Yalıdayız Kültür Sanat Etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Bu bağlamda alevde cam boncuk yapımı eğitimi seramik çini sanatçısı Meryem Cineviz tarafından verildi. Yalı Evleri Ahşap Heykel Evi'nde düzenlenen ve 17 yaşından büyüklerin katıldığı etkinlikte katılımcılar, cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendi.