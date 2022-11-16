16 Kas 2022 - 12:06- Ekonomi G: 16 Kas 2022 - 12:13

Zeytinoğlu, EYT sorununa değindi: “Yüklü tazminat bizi zorlayacak”

Kocaeli Sanayi Odası Kasım ayı meclis toplantısında EYT sorununa değinen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nakit akışların sıkışık olduğunu belirterek, “Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmamız bizi daha da zorlayacak” dedi

Dilara Polat
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Zeytinoğlu, EYT sorununa değindi: “Yüklü tazminat bizi zorlayacak” mask
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Kasım ayı meclis toplantısı bugün KSO binasında bulunan Konferans Salonu’nda, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya KALDER Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da katıldı.Meclis gündeminin 7’inci maddesi olan Hesapları İnceleme Komisyonu’na; Başkan Fuat Biçici, Meclis üyeleri Emre Açıldı, Mert Pekdemir, Oktay Erişken, Ömer Erdem oy birliğiyle kabul edildi. Meclisteki diğer gündem maddeleri de oy birliğiyle geçti. Toplantıda EYT sorununa değinen KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Yüzde 30 iş gücü kaybı öngörülen düzenleme sonrası nitelikli eleman sorunumuzun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Kıdem tazminatları ise şirketlerimiz üzerine beklenmedik mali yükgetirecek.Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmamız bizi daha da zorlayacak” dedi.

EKİM AYI İHRACATI

Ekim ayında İhracatımız 21 milyar 298 milyon dolar, Ekim itibariyle on iki aylık ihracatımız 253,1 milyar dolardır.  En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülke; Almanya 1 milyar 679 milyon dolar, Irak 1 milyar 418 milyon dolar, ABD 1 milyar 306 milyon dolar, Rusya 1 milyar 147 milyon dolar, İngiltere 1 milyar 106 milyon dolar oldu. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri 8 milyar 226 milyon dolar, diğer Avrupa Ülkeleri 3 milyar 653 milyon dolar olarak yer alıyor. Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri, 4 milyar 182 milyon dolar, Kuzey Afrika Ülkeleri 1 milyar 9 milyon dolardır.

29 MİLYAR İTHALAT

İthalatımız 29 milyar 303 milyon dolar. Eylül ayında yıllık Cari Açık 39 milyar 164 milyon dolara yükseldi.  Turizm gelirlerinde artış olmasına rağmen açıkta ana etken dış ticaret açığındaki artış Hizmet gelirleri 6 milyar 83 milyon dolar, Dış ticaret açığı 8 milyar 97 milyon dolar. Ekim’de de dış ticaret açığındaki yükseliş cari açığı artıracaktır. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre ekim ayında Kocaeli’den gerçekleşen İhracat 2 milyar 900 milyon dolar, İthalat 5 milyar 523 milyon dolardır.  İlk on aylık döneme baktığımızda; ihracat 31 milyar 184 milyon dolar, İthalat 59 milyar 214 milyon dolardır.

İŞLETME SERMAYELERİ YÜZDE 80 AZALDI

Maliyet baskısının devam ettiğini görüyoruz. Döviz kurları ve emtia fiyatlarında ani hareketler olmaması durumunda baz etkisiyle aralık itibariyle gerilemeler görebiliriz. Artan enflasyon nedeni ile sanayicilerimiz için enflasyon muhasebesine geçmenin artık zorunlu ihtiyaca dönüştüğüne inanıyoruz. Çünkü firmalar olarak bu ortamda yapamadığımız karların vergilerini ödediğimiz için işletme sermayelerimiz erimeye başladı. Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki artış fiktif olarak kar yaratıyor.  Oysa satılan ürünü aynı fiyata yerine koyamadığımız için işletme sermayelerimizin hızla erimesine neden oluyor. Enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışlar nedeni ile maliyetlerimiz zaten artıyor ve bu artışları hem iç piyasada hem de ihracatta müşterilere yansıtamıyoruz. Bu sebeple de işletme sermayelerimiz zaten en az yüzde 80 azaldı.

ORTAK ADIM BEKLENİYOR

Sanayiciler olarak enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi konusunda adımlar atılmasını bekliyoruz. Ekim ayı kapasite kullanım oranı; Türkiye yüzde 76,9, Kocaeli yüzde 72’dir Sektörlere baktığımızda yıllık bazda sermaye malları ve yüksek teknolojili ürünlerdeki artış dikkat çekici. Bununla birlikte imalat sanayi ve orta yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar da genel artışın üzerinde. Aylık bazda tüm sektörlerde gerileme olurken, yüksek teknolojili ürünlerdeki artış olumlu. Sanayi üretimi büyümenin de öncü göstergelerinden olduğundan, Üçüncü çeyrek ekonomik büyüme oranlarında sanayinin katkısının ilk iki çeyreğin altında kalacağını söyleyebiliriz.

“EYT SORUNUNUN ARALIK AYINDA ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR”

Zeytinoğlu açıklamalarının devamında ise, EYT sorununa değinerek, “Bildiğiniz üzere EYT sorununun Aralık ayında Mecliste çözülmesi bekleniyor.Bu çözümün; işletmeler için kıdem tazminatı yükü ve nitelikli eleman kaybı gibi yeni sorunlara yol açabileceğini düşünüyoruz.Tazminat bütçesi ve nitelikli insan kaynağı açığı firmalarımızda ciddi problemlere neden olacak.En yetkin gruptaki kıdemli ve nitelikli işgücü kaybının ortaya çıkaracağı sorunlardan kaygı duyuyoruz. Yüzde 30 iş gücü kaybı öngörülen düzenleme sonrası nitelikli eleman sorunumuzun daha da büyüyeceğini düşünüyoruz.Kıdem tazminatları ise şirketlerimiz üzerine beklenmedik mali yük getirecek. Finansmana erişimin kısıtlı, nakit akışlarının sıkışık olduğu bu dönemde yüklü bir tazminatla karşı karşıya kalmamız bizi daha da zorlayacak.Bu sebeple, EYT düzenlemesinin işverene ek maliyetler getirmeyecek ve her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

“ZATEN SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Dilek ve temenni bölümünde söz alan meclis üyesi Mehmet Özdeşlik, “Enflasyon muhasebesi konusu ülkemizde kararname ile engellendi. Ciddi bir vergi ortaya çıkıyor. Busermayemizin azalmasına sebep oluyor” dedi. Özdeşlik’e cevap veren Zeytinoğlu, “Odalar Birliği olarak Hazine Bakanlığı ile konuşuyoruz. Zaten sermaye sıkıntısı çekiyoruz. Yapmadığımız karların da vergisini verirsek daha da sıkıntı yaşayacağız. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM”

Meclis toplantısın ardından konuşan Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, “Bugün evimde gibi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Sanayinin başkenti Kocaeli’nin Sanayi Odası’nda bulunmak çok keyifli. 22-23 Kasım’da kongremiz olacak. Kocaeli Sanayi Odası’nının bize vermiş olduğu destek ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bizlere Kocaeli Kongre Merkezi’ni vermiş olması bizleri yakınlaştırdı. KALDER, 1990 yılında kuruldu. 2000 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Kocaeli’de şubemizin olmaması açıkçası bizim ayıbımız. Başkanımız yeni binada bir oda verirse temsilciliğimizi de burada açarız” dedi.

# türkiye, Büyükşehir Belediyesi, Avrupa

16 Kas 2022 - 12:06 - Ekonomi

Muhabir  Dilara Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
02

Lazo - Yüklü kazandıklarınızdan ödersiniz.Nede olsa çalışanın yasal hakkıdır.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 12:33
01

Eyt Li - oldu o zaman kimse emekli olmasın sizi zora sokmayalım sizde haklısınız

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 12:15
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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