Başkan Özlü fotoğrafçılık kursunda hemşehrileriyle buluştu

Kitaphane’de haftanın iki günü gerçekleştirilen Başiskele Belediyesi Temel Fotoğrafçılık Kursu’nda eğitimler yoğun ilgiyle devam ediyor. Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de dün akşam verilen eğitime katılarak eğitmen Esra Aslan ve kursiyerler ile sohbet etti. Fotoğrafçılık kursundan dolayı hemşehrilerinden teşekkür alan Başkan Özlü, kursiyerlerin istek ve taleplerini de birinci ağızdan dinledi.
BAŞKAN ÖZLÜ: KENTİMİZİN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SUNACAKSINIZ
Belediye Başkanı M. Yasin Özlü burada kursiyerlere hitaben yaptığı konuşmada, “Mavi ve yeşil renkleriyle, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla, ülkemizin farklı coğrafyalarından gelen insanların oluşturduğu kültürel mozaiğiyle ve keşfedilmeyi bekleyen daha birçok güzel yerleriyle Kocaeli ve Marmara’nın cazibe merkezi olan Başiskele’miz, sizlerin objektifinizden yansıyan güzel karelerle daha da değer kazanacak. Çektiğiniz fotoğraflarla güzel ilçemizin tanıtımına büyük katkı sunacaksınız. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum.” diye konuştu.
BAŞKAN ÖZLÜ’YE KURSİYERLERDEN SÜRPRİZ
Fotoğrafçılık kursu öğrencilerinin kent genelinde yapılan foto safarilerde çektikleri fotoğrafları da inceleyen Başkan Özlü’ye kursiyerler bir sürpriz yaptılar. Kursiyerler hazırladığı yaş pastayla Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’ye teşekkür ettiler.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.