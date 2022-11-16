Kız arkadaşına bakan genci bıçaklayıp otobüsü kaçırmıştı... İstanbul'da yakalandı

Olay 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 15.20 sıralarında Gebze Eskihisar Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan halk otobüsünde F.B.’nin (34) kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle A.I.(20) ile arasında tartışması başladı. Tartışamının büyümesi üzerine F.B., A.I.'yı bacağından bıçakladı. F.B. elindeki bıçakla otobüsteki tüm yolcuları ve şoförü tehtit ederek otobüsten indirdi. Otobüsü gasp eden F.B. Gebze istikametine doğru otobüsle kaçtı. Durum 112 Acil Ekiplerine ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan A.I. ambulansla hastaneye kaldırılırken yolcular ve şoför ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

İSTANBUL’DA YAKALANDI

Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze İstasyon Mahallesi’nde halk otobüsü terk edilmiş halde bulundu. Olayı gerçekleştiren kimliğini eden tespit Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekipleri F.B.'yi İstanbul Maltepe ilçesindeki evine gireceği esnada suç aleti olan bıçakla birlikte yakalandı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.