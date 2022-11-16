Oyuncaklar toplatılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Huggy Wuggy oyuncaklarla ilgili gelen şikayetler üzerine Bakanlık uzmanlarınca çalışma yapılarak, çocukların psikososyal gelişimleri için riskli olduğu değerlendirildi. Konuyla ilgili Bakanlığın web sitesinde yapılan açıklamada, “Konusu ve içeriği itibarıyla korku öğeleri barındıran Poppy Playtime isimli bir video oyununun öğesi olarak geliştirilen 'HuggyWuggy' karakteri mevcut durumda çocuk oyuncağı kategorisinde çeşitli yerlerde satışta bulunmaktadır.
KORKUTUCU BİR UNSUR
Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte de korkutucu bir unsur olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan bu karakterin fiziksel özellikleri itibarıyla çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların bu görsele maruz kalmasının psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir” ifadelerine yer verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.