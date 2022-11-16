16 Kas 2022 - 16:09- Ekonomi G: 16 Kas 2022 - 16:12

Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nda destek alan 10 proje belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekânın çığır açıcı bir teknoloji olduğunu ifade ederek “Yapay zekâ alanında insan kabiliyetimiz, kapasitemiz yüksek. Bu yetenekleri somut ürünlere dönüştüreceğiz ve ekonomik anlamda Türkiye’ye büyük katkılar sağlayacağız.” dedi
Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nda destek alan 10 proje belli oldu mask
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Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni geçen yıl yayınlayan ve 2025 yılı hedeflerini ortaya koyan Türkiye, bu alanda ilk kez uygulanacak bir destek modeli geliştirdi. TÜBİTAK Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı, yapay zekâya ihtiyacı olan işletmeleri; teknoloji sağlayıcı KOBİ’ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle buluşturuyor. TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü’nün de dahil olduğu sistem, yapay zekâ alanında bir sinerji oluşturmayı hedefliyor. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından çıkılan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nda desteklenmeye hak kazanan 10 Ar-Ge projesi belli oldu.

DESTEK VERİLECEK

Projeler, 2 milyon liraya kadar desteklenecek. Yapay zekâ alanında bir güç birliği oluşturacak projelerin çıktısı olan teknolojiler de ekosistemdeki tüm paydaşlara aktarılacak.TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından çıkılan Yapay Zekâ Ekosistem Çağrısı’nda desteklenmeye hak kazanan 10 Ar-Ge projesi belli oldu. Projeler, 2 milyon liraya kadar desteklenecek. Yapay zekâ alanında bir güç birliği oluşturacak projelerin çıktısı olan teknolojiler de ekosistemdeki tüm paydaşlara aktarılacak.
# türkiye

16 Kas 2022 - 16:09 - Ekonomi

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