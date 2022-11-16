Alfa Solar arzına  53 kat talep geldi

9, 10 ve 11 Kasım tarihleri arasında 58.50 TL fiyattan talep toplayan şirketin arzında, yüksek başvurulu yatırımcıların talepleri binde 7 oranında karşılanırken, bireysel yatırımcıların talepleri yüzde 5.4 olarak gerçekleşti.

ÜRETİME DEVAM EDİLDİ

Halka arz sonuçlarını değerlendiren Alfa Solar CEO’su Hüseyin Karabaş, “2022 yılının ilk 6 ayını 698 milyon TL ciro, 138 milyon TL net kar ile kapattık. Toplam ciromuz Haziran 2022 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 380 artış kaydetti. Temel konsantrasyonumuz üretimi aralıksız artırarak devam ettirmek. Artık yüz binlerce yeni ortağımızla büyümek istiyoruz” diye konuştu.