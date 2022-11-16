Kiğılı ‘Elmas Marka Sertifikası’ aldı

Marka, aynı zamanda iki yıl üst üste bu ödülü alarak ‘Sembol Marka Tescil Belgesi’nin de sahibi oldu.Alınan ödüllere dair yorumda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, şunları söyledi:“ Türkiye’nin öncü erkek giyim markalarından biri olarak başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız. Bunu da ancak güçlü bir ekonomik başarı ve ülkemize yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz.
GÜÇLÜ BİR EKONOMİ
İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda daha da gelişmesi için gerekli olan güçlü bir ekonomik modelde her alanda öncü markalara büyük ihtiyaç oluyor. Biz de doğru stratejilerle hem yurt içi hem de yurt dışında ileriye dönük planlamalar yaparak kaliteli ürün ve hizmeti kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu çabamızın aldığımız ödüllerle kanıtlanması ise bizi daha motive ediyor.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.