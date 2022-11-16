16 Kas 2022 - 16:12- Ekonomi G: 16 Kas 2022 - 16:17

Kiğılı ‘Elmas Marka Sertifikası’ aldı

Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Beykoz Üniversitesi iş birliği ile bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) araştırmasında erkek giyim sektöründe Kiğılı, ‘Elmas Marka Sertifikası’na layık görüldü
Kiğılı ‘Elmas Marka Sertifikası’ aldı mask
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Marka, aynı zamanda iki yıl üst üste bu ödülü alarak ‘Sembol Marka Tescil Belgesi’nin de sahibi oldu.Alınan ödüllere dair yorumda bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, şunları söyledi:“ Türkiye’nin öncü erkek giyim markalarından biri olarak başarının her zaman sürdürülebilir olmasından yanayız. Bunu da ancak güçlü bir ekonomik başarı ve ülkemize yaptığımız katkıyla sağlayabiliriz.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ

İçinde bulunduğumuz toplumun her alanda daha da gelişmesi için gerekli olan güçlü bir ekonomik modelde her alanda öncü markalara büyük ihtiyaç oluyor. Biz de doğru stratejilerle hem yurt içi hem de yurt dışında ileriye dönük planlamalar yaparak kaliteli ürün ve hizmeti kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Bu çabamızın aldığımız ödüllerle kanıtlanması ise bizi daha motive ediyor.”
# türkiye

16 Kas 2022 - 16:12 - Ekonomi

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