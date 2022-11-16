Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama

ESK büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatlarını güncelledi. ESK'dan yapılan açıklamaya göre piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/Kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/Kg, 3. kalite 85 TL/Kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/Kg, toklu 88 TL/Kg şeklinde artırıldı.
GEREKLİ TEDBİRLER
Açıklamada, "Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.