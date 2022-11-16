Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama

ESK büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım fiyatlarını güncelledi. ESK'dan yapılan açıklamaya göre piyasa regülasyon sorumluluğu çerçevesinde yapılan güncellemeye göre 1. kalite dana fiyatı 100 TL/Kg (Bakanlık desteklemesi dahil), 2. kalite 88 TL/Kg, 3. kalite 85 TL/Kg şeklinde, küçükbaş alım fiyatlarında da kuzu 94 TL/Kg, toklu 88 TL/Kg şeklinde artırıldı.

GEREKLİ TEDBİRLER

Açıklamada, "Kurumumuz piyasaları anlık olarak izlemekte ve gerekli tedbirleri belirlemektedir. Bugün itibarıyla kırmızı ette ürün stoklarımız ihtiyaçlarımızın üzerindedir ve kırmızı et piyasalarında arz-talep durumu dengede seyretmektedir. Bu nedenle et piyasalarına ilave müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değildir. ESK aldığı tedbirlerle hem üreticilerimizi hem tüketicilerimizi korumaya devam edecektir." denildi.