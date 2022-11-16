16 Kas 2022 - 16:33- Yaşam G: 16 Kas 2022 - 16:42

Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtınaya Dikkat!
Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtınaya Dikkat! mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; 

Rüzgarın; 17.11.2022 Perşembe 09:00 ile 21:00  saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde  eseceği ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirilmiştir

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

16 Kas 2022 - 16:33 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Engel - ÜÇ GÜN evvelki hava durumu kontrollerimizde yağış ve fırtına yok deniyor. Bu nedenle yaşlı ve engelli insanlar hastanelerden randevu aldık. KOÜ prof. randevu, 224 tl yatırdım, nasıl gideceğiz?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Kasım 17:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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