Kuvvetli Rüzgar Ve Fırtınaya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Rüzgarın; 17.11.2022 Perşembe 09:00 ile 21:00 saatleri arasında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde eseceği ve akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirilmiştir

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.