Avukat Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı

Olay Koaceli Kandıra Cezaevi 1 No'lu F tipi kapalı İnfaz Kurumunda meydana geldi. Hükümlüyle görüşe gelen B.O.U. isimli avukatın uyuşturucu madde verdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimat üzerine avukatın ofisi ve evinde arama yapıldı. Aramalarda 1 kök sökülmüş saksıda dikili vaziyette Hint keneviri ve 1 adet kurusıkı silah ile 6 adet mermi ele geçirildi. Bunun üzerine avukat gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen avukat tutuklandı.