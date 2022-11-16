16 Kas 2022 - 16:45- Siyaset G: 16 Kas 2022 - 16:49

Gelecek partisi il başkanı çakır, Başiskele’de esnafı turladı

Başiskele’de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, “Tablo her geçen gün derinleşti ve devam ediyor. Almak için çok geç kalınmış bir seçim kararı var. Kendini düşünen iktidar kanadı, anketlerde düşen oyları gördükçe seçime yanaşmayarak memleketi iyice çıkmaza soktu” dedi
Gelecek partisi il başkanı çakır, Başiskele’de esnafı turladı mask
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“Erken seçime yanaşmayan iktidar memleketi iyice çıkmaza soktu”

Başiskele’de esnafın ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, “Tablo her geçen gün derinleşti ve devam ediyor. Almak için çok geç kalınmış bir seçim kararı var. Kendini düşünen iktidar kanadı, anketlerde düşen oyları gördükçe seçime yanaşmayarak memleketi iyice çıkmaza soktu” dedi

Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, beraberindeki partililerle birlikte Başiskele’de çarşı- pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çakır’a ziyaretleri sırasında Başiskele İlçe Başkanı Nuri Yalçın, İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, Derince İlçe Başkanı İrfan Özyolcu, İl Başkan Yardımcısı Yunus Küçükpolat ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlar, genel sorunlar haline gelen kira yüksekliği, artan maliyetler ve sabit giderlerden dolayı zor günler geçirdiklerini, ürünlere her gün zam yapmak zorunda kaldıklarını, zamlardan ve para sıkıntısından dolayı müşteri olmadığından yakındı.

“SİYASETÇİLER DE BİZİ APTALLAŞTIRDI”

Barbaros Mahallesi’nde ve Yeniköy’de bulunan esnaflar, “Vatandaşın tenceresi boş fakat biz de sattığımız ürünü yerine koymak için zamlı fiyattan alıyoruz. Bir aldığımız ötekinin fiyatını tutmuyor. Ayakta kalabilmek için zam yapmadığımız takdirde dükkanlarımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Maddi sıkıntılar haricinde çağımızda doyumsuzluk ve kanaat etmemek var. Eskiden büyüklerimizin kıyafetlerini tamir ederek bizler giyerdik. Bakın şuraya, mağaza dolu ve insanlar doyumsuz olmuş, bir şey beğenmez olmuş, israf çok yaygın. Siyasetçiler de bizi aptallaştırdı. Yanlış tercih ve seçimler yapıyoruz. Düşünerek doğruyu bulamaz hale getirdiler bizi” diyerek üzüntü ve sitemlerini dile getirdi.

“50 İŞYERİNDEN 2’SİNDE TEK TÜK MÜŞTERİ GÖRÜYORUZ”

Başkan Çakır ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Kocaeli’de 12 ay diğer görev süreçlerimde 15 ay İl Başkanlığı sürecimde neredeyse 27 aydır sahada çeşitli ilçelerimizde halkımızı dinliyorum. Kişi başına milli gelirin en yüksek olduğu bir ilde esnaf iş yapamamaktan, vatandaş alım gücünün düşmesinden şikâyet ediyor. Dükkanlar bomboş ve ortalama 50 işyerinden 2’sinde tek tük müşteri görüyoruz. Pazarları geziyoruz. Fiyatlar genel olarak çok yüksek. Yeniköy pazarını gezdik, biraz alışveriş yaptık. Kendi üretimleri olan sebzeleri uygun fiyatlı satmalarına rağmen alıcısı pek yok. Durumun vahameti konuşmaya dahi gerek olmadan, pazar ve dükkanların boş olmasından görünüyor” dedi.

“KENDİNİ DÜŞÜNEN İKTİDAR SEÇİME YANAŞMIYOR”

Esnaf ve vatandaşın sıkıntılarını dile getiren Çakır, “Esnaflarımıza işleriniz nasıl sorusunu yönelttiğimde, ‘görüyorsunuz işte’ dükkân boş, müşteri yok diyorlar. Tablo her geçen gün derinleşti ve devam ediyor. Almak için çok geç kalınmış bir seçim kararı var. Seçimde ısrar etmemizin nedeni güven tazelemesi nedeniyle kötü gidişatın durarak, piyasalara hareket gelmesi ve toparlanma şansıydı. Fakat kendini düşünen iktidar kanadı, anketlerde düşen oyları gördükçe seçime yanaşmayarak memleketi iyice çıkmaza soktu” ifadelerini kullandı.

“ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Herkesin dertli ve mutsuz olduğunu belirten Çakır, “En can sıkıcı olan da gözleri ışık saçanlar vatandaşlarımızın gözlerinin ferini söndürerek umutsuzluğa düşürdüler. Biraz daha sabredin, güzel günlere çok az kaldı demekten, dertlerini dinlemekten başka maalesef şu an elden bir şey gelmiyor. Adalet, demokrasi, refah, eşitlik ve siyasi ahlak rüzgarının bolca eseceğihuzuru, bolluğu, mutluluğu hissedeceğimiz güzel günler çok yakında gelecek. Memleketimizi çıkmazdan çıkaracak programlarımızı tek tek uygulayarak zor günleri birlikte aşacağız. Bize güvenin” ifadelerini kullandı.

# Vatandaşlar, esnaf

16 Kas 2022 - 16:45 - Siyaset

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