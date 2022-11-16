16 Kas 2022 - 16:49- Yaşam G: 16 Kas 2022 - 16:51

Aşevi hayırseverleri bekliyor

 Haftanın 5 günü sofralara ulaşan sıcak yemeklere destek olmak isteyenlerin bağışlarını bekliyor
Aşevi hayırseverleri bekliyor mask
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Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Aşevi ile sıcak yemek ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Aşevi’nden yaşlı, engelli ve geçici sebeplerle (hastalık, ameliyat vs.) yemeğini yapamayan vatandaşların yanı sıra öğrenciler de faydalanabiliyor.

HAFTANIN 5 GÜNÜ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sıcak yemek desteği sağlanması uygun bulunan hanelere her gün, günde bir öğün olmak üzere İzmit Belediyesi Aşevi’nde üretilen yemeklerle katkı sunuyor. Tepeköy Ayazma Kültür Merkezi’nde bulunan İzmit Belediyesi Aşevi’nde günlük olarak üretilen yemekler, haftanın 5 günü vatandaşların ikamet adreslerine götürülüyor ve ihtiyaç sahibinin haftalık temel yemek ihtiyacı karşılanıyor.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER

İzmit Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemeklere destek olmak adına bağış yapmak ve ‘çorbada benim de tuzum olsun’ diyen hayırsever vatandaşlar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ya da 0262 318 00 00/ 0262 318 03 03 numaralı hatlardan bilgi alabilirler.

# İzmit belediyesi, Vatandaşlar

16 Kas 2022 - 16:49 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

erol demirbek TÜRK - HALK HAYIRSEVERLERİN İNSAFINA TERK EDİLMİŞ DEMEKTİR ÇÖZÜN SOSYAL HUKUK DEVLETİDİR .

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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