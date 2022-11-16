Futbol hakem kursu açıldı

FUTBOL HAKEM KURSU KATILIM ŞARTLARI:
1-16 yaşından gün almış olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak.
2-En az lise mezunu olmak veya lisede okuyor olmak.
3-Erkek adaylar için en az 1.70 cm boyunda olmak, kadın adaylar için en az 1.60 cm boyunda olmak.
4-Hakemlik yapabilecek fiziki durum ve sağlık şartlarını sağlıyor olmak
5-18 yaş altında olan adaylarımız veli muvaffakatnamesi ile başvuru yapacaklar.
NOT: Aday hakem bilgi formu www.kocaeliihk.gov.tr internet adresinden alınarak bilgisayar ortamında büyük harflerle eksiksiz doldurulup imzalanacaktır. Bilgi formu salı ve perşembe günleri İzmit Atletizm Pisti’nde hakem atama sorumlusu Arif Doğan Talay'a elden teslim edilecek. Aday Hakem Bilgi Formuna www.kocaeliihk.gov.tr adresinden “Dosyalar” bölümünden ulaşabilirsiniz. Aday Hakem Bilgi Formu fotoğraf yapıştırılmış şekilde bilgisayar çıktısı olmalıdır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.