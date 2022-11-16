Hakkını aradığı için işten atılmıştı! Fabrika önünde sandık çağrısı yaptı

27 yıldır Federal Mogul’un Kuruçeşme’de bulunan fabrikasında çalışan Nagehan Özcan geçtiğimiz aylarda performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Özcan kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek sendikayı eleştirdiği için işten çıkarıldığını geçtiğimiz günlerde ifade etti. Nagehan Özcan Türk Metal Kocaeli Şubesi 6. Olağan Genel Kurulu öncesi delege adayı oldu. Adaylık başvurusu önce kabul edilmese de yapılan itirazlar sonucunda adaylığı kabul edildi. 18 Kasım Cuma günü yapılacak olan delege seçimlerine katılmak için mücadelesini sürdüreceğini ifade eden Özcan bugün fabrika önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“BU DÜZENİN BOZULMASINI İSTİYORUM”

Özcan bugün fabrika önünde yaptığı açıklamada, “Bugün çok farklı bir mücadeleye tanık oluyoruz. Ben bu görmüş olduğunuz fabrikada gece gündüz demeden 27 sene çalıştım. Çok fedakarca çalıştık ama gün geldi hakkımızı aramak için sendika başkanıyla konuşmaya gittik. Orada hakkını en çok arayan iki kadın arkadaşı işten attırdılar. Bu benim çok canımı yaktı. İnsan hakkını arayamayacak mı bu ülkede? Seni korumak için o koltukta oturan sendika böyle bir şeye tenezzül nasıl etti onu anlayamıyorum. Bu korku düzenini değiştirmek için mücadele etmeye karar verdim. İşten atıldıktan sonra da delege olabileceğimi öğrendim ve delege olmaya karar verdim. Tabi ki engellendi benim delege olmam. Arkadaşlarım sağ olsunlar benim yanımdalar, destekçimler ama içeride çok büyük bir baskı var. Ben oy kullanmak istiyorum ve sandığıma sahip çıkmak istiyorum ama beni içeri almıyorlar. Seçme ve seçilme hakkı her insanın olduğu gibi benim de hakkım. Bunu da inşallah aşacağız. Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğim. Bu düzenin bozulmasını istiyorum.

HAMİLEYKEN ÇALIŞTIRILMIŞ

İçerideki arkadaşlar da biliyorum çok baskı altındalar. Kalpten kalbe bir yol var ben biliyorum onlar beni destekliyorlar. Biz sandıkta göreceğiz göreceğimizi. Ben hamileyken gecenin yarıları, sabahın beşinde, üçünde beni arayıp işe çağırıyorlardı. Her acil durumda gittim ve yardımcı oldum. Bunlardan hiç gocunmadım çünkü bu benim işim. Bu özveriyle çalışmamıza rağmen şimdi beni içeri almıyorlar. Raporlu olan insanlar nasıl ki iş yerine giremezse ben de işe giremezmişim şuanda benim hakkım yokmuş. Madem böyle ben hamilelik iznindeyken problem var diyerek beni içeriye nasıl aldınız? Kanun burada işliyorsa orada da işlemeliydi. Bugün içeride toplantı yapılmış demek ki birilerine korku saldık.

“HAKKIMI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Ben işten atıldıktan sonra patrona fabrikada olan haksızlıkları mail attım. Sağ olsunlar bana geri dönüş yapıldı. Diğer fabrikalarda yapılan promosyonlardan ve yan haklardan bahsettim ama bana bunlardan haberlerinin olmadığını ve ilk yönetim toplantısında bunlardan bahsedileceğini söyledi. Geçen hafta promosyonlar dağıtıldı. Yani ben sendikaya gidip bu haklarımızı anlattığımda bana patron vermiyor dediler. Şimdi bundan rahatsız olmuşlar ve demişler ki promosyonları biz verdik Yakup başkan bunun için çok çalıştı demişler. Ben elimden geldiğimce susturulan işçilerin ve kendimin hakkını aramaya devam edeceğim. 18 Kasım Cuma seçim günü ben içeri girmeye çalışacağım sonuna kadar mücadele edeceğim. Lütfen sandıkların başında olun açılan her oyun size göstermelerini isteyin. Bu sizin hakkınız kimse size müdahale edemez. İçeride genel müdür toplantı yapmış madem bu kadar çok vakitleri var benim attığım maillere de geri dönerlerse çok memnun olurum” dedi.