Yarışmacılar kendilerine verilen bütçeyle en fazla ürünü almak için esnafla sıkı pazarlığa girdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 150 lira ile 14 farklı ürün alan Kübra Koşer kazandı.

Kocaeli'de farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği Anadolu Lezzetleri Festivali başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, alışveriş yarışması da yapıldı. Yarışmacılar kendilerine verilen bütçeyle en fazla ürünü almak için esnafla sıkı pazarlığa girdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 150 lira ile 14 farklı ürün alan Kübra Koşer kazandı.