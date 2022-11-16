Yarışmacılar kendilerine verilen bütçeyle en fazla ürünü almak için esnafla sıkı pazarlığa girdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 150 lira ile 14 farklı ürün alan Kübra Koşer kazandı.
Kocaeli'de farklı illerden coğrafi işaretli ürünlerin sergilendiği Anadolu Lezzetleri Festivali başladı. Vatandaşların ilgi gösterdiği festivalde, alışveriş yarışması da yapıldı. Yarışmacılar kendilerine verilen bütçeyle en fazla ürünü almak için esnafla sıkı pazarlığa girdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmayı 150 lira ile 14 farklı ürün alan Kübra Koşer kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.