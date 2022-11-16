Apartman dairesi alev alev yandı

Yangın, Adem Yavuz Mahallesi 131/1 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katında yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında, daire tamamen alevlere teslim oldu. O sırada bölgede bulunan ve daire içindeki alevleri fark eden Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında daire içerisinde kimsenin bulunmaması rahat bir nefes aldırdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
"Çok şükür can kaybı olmadan atlatıldı"
Dikkatleri sayesinde yangını fark ederek, durumu ekiplere bildiren Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Erhan Bayraktar, "Parktan geçerken camdan perdenin tutuştuğunu gördüm. Hemen itfaiyelere bilgi verdik. Zillere basarak vatandaşları uyardık. En alt kattakileri evden çıkardık, üst kattakilerden de duman girmemesi için camlarını kapatmalarını istedik. Sonra ekipler müdahale etti. Çok şükür can kaybı olmadan atlatıldı" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.