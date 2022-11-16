Çaldığı ağabeyinin otomobili ile kaçarken baltayı taşa vurdu

Olay, İzmit ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.T. isimli şahıs, ağabeyi B.T.’ye ait 34 CZD 391 plakalı Hyundai marka otomobili İstanbul’dan çalarak Kocaeli’ne geldi. Polis ekipleri, çalıntı ihbarı üzerine otomobilin peşine düştü. Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan Ş.T., D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde yakayı ele verdi. Otomobilin içinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Otomobile sahibine teslim edilmek üzere el koyulurken, şüpheli gözaltına alındı. Şahsın yakalanma anları ise saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlattı.