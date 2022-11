Toran: “Bizim iktidar inancımıza tüm Körfez ortak olacak”

Bu bölgede sadece seçim dönemlerinde siyaset yapılmaz. Öncesinde ve sonrasında da politik mecrada boy gösterenler mutlaka siyaset sahnesindeki yerlerini alırlar...

Körfez ilçedeki siyaset her zaman mikromilliyetçilik üzerine yapılır. İktidarı ve muhalefeti; siyaset sahnesinde ne kadar isim var ise mutlaka “Körfez Siyaseti” etrafında birleşmeyi başarırlar. Üstelik bunun olabilmesi için partilerde aktif görev yapmalarına gerek yoktur. Yani mevzubahis Körfez olunca, burada bir şekilde birliktelik her anlamda yaşanabiliyor...

Meral Akşener liderliğinde siyasi faaliyetlerine başlayan İYİ Parti’nin Körfez’deki kurucu ilçe başkanı İbrahim Ömer Toyran, ilginç bir siyasi figür olarak yeniden karşımıza çıktı. Milletvekili adaylığı için ilçe başkanlığını bırakan bir isim oldu ise de partisinden hiç uzak kalmadı. Parti üyeliğinden ayrılmasına rağmen İYİ Parti’ye ve Körfez’e yönelik sorumluluk duygusundan uzaklaşmadı.

Toyran genel olarak siyasetinde samimi bir kişi olarak bilinir. Aynı zamanda partinin en fazla zorluk çeken isimlerinin başında gelir. Tam anlamıyla bir Körfez ve Türkiye milliyetçisidir. Açıkça belirtmek gerekirse, kuruluş şartlarına bakıldığında İYİ Parti gibi bir siyasi kurumda görev almak, burada siyaset üretmek tam anlamıyla cesaret işidir. Fedakarca davranmanız gerekir. İşte bu noktada İYİ Parti’nin Körfez siyasetindeki belki de en büyük cesaret timsali İbrahim Ömer Toyran’dır desek sanıyorum abartmış olmayız.

Ve Toyran, önümüzdeki ay yapılacak olan ilçe kongresinde bir kez daha ilçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Bu dönemde kendisinden hiçbir zaman ayrılmayan ekibi ile hareket ederek göreve yeniden soyundu. Kendisi ile bu süreci konuştuk. Ve Toyran’ın incilerinde bakın neler var...

Ömer Bey merhabalar; siyasete bildiğimiz kadarıyla İYİ Parti ile başladınız. Körfez gibi zor bir teşkilatı kurdunuz. O dönemi bize aktarma imkânınız var mı?

Evet, ben siyasete Körfez ilçede, İYİ Parti ile başladım. Ancak öncesi de var, İYİ Parti kurulmadan önce Meral Hanım ile birlikte yaklaşık 18 ay süren ve tüm Türkiye’yi il il birlikte gezip İYİ Parti’nin altyapısını hazırladığımız bir süreç var. Süreç içerisinde genel başkanımız ile çok yakın çalışma imkânı bulduk. Meral Hanım, erkek merkezli olarak yapılan siyasete ayrıcalık getirdi. Hem kadınların hem de siyaseti cesaret üzerine yapanların önünü açtı. Türk Milletine umut oldu. Bizler de elimizi taşın altına koyup Körfez ilçe Teşkilatını kurma kararı aldık. 33 cesur ve İYİ insanla birlikte bu zor görevi üstlendik. Bu cesaretin, yani başlattığımız “Cesur ve İYİ Siyasetin” Türkiye’deki iktidar süreci her geçen gün daha da hızlanmıştır. Bu işin sonu kesinlikle iktidar olacaktır.

Körfez’de İYİ Parti’nin kurucu ilçe başkanlığını üstlendiniz. O zor dönemi bize anlatabilir misiniz?

Gerçekten zor bir dönemdi. İYİ Parti’nin önünün her anlamda kesilmeye çalışıldığı, aslında özellikle politikaya meyilli gençlerin bu işten uzak durmasına yönelik hamlelerin olduğu, İYİ Parti’nin seçimlere katılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı bir dönemde bizler ateşten gömleği giydik. Genel başkanımızın tensipleri ile görevi kabul ettik.

O günden itibaren partimizin Körfez’deki varlığını güçlendirebilmek adına maddi ve manevi anlamda her türlü fedakarlığı yaptık. Bunu tek başıma değil, bir ekip olarak gerçekleştirdik. İYİ Parti bizimle ve yaptığımız çalışmalarımızla birlikte Körfez’de var oldu. O günkü şartlarda bu işin temelini atmak çok zordu. Fakat bizler bunu başardık.

İlçe başkanlığı döneminizle ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Söylediğim gibi... Benim ve ekip arkadaşlarım için çok zor bir dönemdi. Hem kurucu görevi üstlenmek ve ardından partinizi tanıtmak genel olarak meşakkatli, fakat aynı zamanda eğlenceli bir işti. Biz o dönemde her gün kilometrelerce yol yürüyen, İYİ Parti gerçeklerini her şartta ve zeminde millete anlatan, genel başkanımız Meral Akşener’i topluma tanıtan ve bunun karşılığını en iyi şekilde alan bir çalışma içinde olduk. Kendimizi her anlamda başarılı bulduğumuzu söylemeliyim.

Bu süreçte ilçe teşkilatımızla birlikte Körfez’de faaliyet gösteren 137 adet STK ziyareti yaptık ve her çalışmaları sosyal medyada paylaşarak partimizi tanıttık. Ayrıca üye kayıtlarımızla partimizi daha da büyüttük.

Bir de milletvekilliği adaylığı ve istifa süreciniz var tabi...

Evet, o dönemde hem kendimizi görmek ve hem de partimize bir oy bile kazandırabilmek için vekil adaylığı gibi bir çalışmamız oldu. Genel merkezimizle ve teşkilat unsurlarımızla yaptığımız istişare sonrasında aldığımız bir karardı. Dokuzuncu sıradan aday gösterildim, fakat birinci sıradaymış gibi çalıştım. Her türlü fedakarca davrandım. Neticesinde partime hizmet ettim. Söylediğim gibi, bir oy bile kazandırabildiysem ne mutlu bana.

Bu dönemde istifa sürecim oldu, ancak bunun temelinde öncelikle iş hayatımdaki gelişmeler yatıyordu. Başka bir nedeni yoktu. Belki de buna rağmen yapmamam gerektiği söylenebilir. Ancak o zamanki şartlarda sadece işime odaklanmak durumundaydım. Bunun dışında söylenen ve ortaya atılan her şey gerçekten afaki ifadeler içeriyor. Sonuçta tüm sorunlarımı çözdüm, her şeyi geride bıraktım, partime ve Türkiye davamıza yeniden hizmet için kolları sıvadım. Bugün yeniden üyelerimizin ve İYİ Parti’mizin emrindeyim.

Körfez İlçe Başkanlığına yeniden talip olduğunuzu duyurdunuz. Bu süreç nasıl gidiyor?

İlçe başkanı olarak ve sonrasındaki süreçte partime önemli hizmetler ve değerler kattığıma inanıyorum. Ben görevimi bıraktığım günün sonrasında bile ekibimle, yol arkadaşlarımla hep birlikte oldum. Onlarla geçen bu beş yıllık dönemde hiç ayrılmadık. Arkadaşlarımın tamamı Körfez siyasetinin bilinen ve duayen isimleridir. Kendileri ile yaptığımız istişare sonrasında ilçe başkan adaylığım gündeme geldi.

Aslında her şey kendiliğinden gelişti diyebiliriz. Bugün meseleye baktığımızda İYİ Parti’nin mevcut durumunun temellerini biz attık. Ekibimizle birlikte güçlü bir yapı oluşturduk. Bizden sonra ilçe başkanı olarak görev alan ve yönetim kurullarında yer alan arkadaşlarımız da bu yapı üzerine iyi işler ürettiler diyebilirim. Bizim hedefimiz ise bayrağı ve çıtayı çok daha yukarılara çıkarmaktır.

Delege seçimlerinde sizleri çok aktif ve heyecanlı gördük. O dönem sizin açınızdan nasıl geçti?

Ben ilçe başkanlığı konusunu ekibimle yaptığım görüşmelerin ardından gündeme almıştım. Ancak bu konuda farklı bir durum söz konusu. Çünkü beklenen delege sayısına ulaşamazsanız adaylığınız formaliteden ileri gitmezdi. Ben de bu konuda beklediğim delege sayısına ulaşacağımı gördüğüm için adaylığımı resmileştirdim.

Delege seçimlerinin yapıldığı gün ben ve ekibim çok aktif bir şekilde çalıştık. Her bir üyemizin, hazırladığımız çok sayıda aracımızla parti binamıza taşınmasını sağladık. Zaten bize kazandıran da bu oldu. Delege seçimlerini yüzümüzün akı ile tamamladık.

O gün sandık başına giderek demokratik hakkını kullanan tüm partili dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca seçilen delegelerimizi de kutluyorum.

İlçe kongresi ile ilgili sürecini çok aktif yürütüyorsunuz. Son geldiğiniz nokta nedir?

Başarılı olmak istiyorsanız bir kere çalışmak durumundasınız. Neticede zahmetsiz rahmet olmuyor. Bizler kadere iman etmiş, inanan insanlarız. Başımıza ne gelecekse önceden belli. Ancak bunun yanında biz tedbirimizi çok çalışarak alıp, takdiri Rabbimize bırakıyoruz.

Neticesinde bir seçim yapılacak. O, onu demiş; bu, bunu söylemiş, öteki şu iddiayı ortaya atmış; bu tür farazilerle ilgilenmiyorum. Bizim bir hedefimiz var. 2023 yılı Türkiye için çok önemli. Bizler önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere gidecek daha güçlü bir teşkilat yapısını oluşturmalıyız. Heyecanımızı ve azmimizi delegelerimizde de görüyoruz. Bu heyecanın sandığa yansıyacağına yürekten inanıyoruz.

Bizim durumumuza gelince...

Başta söylediğim gibi; delege yapısında belli bir durumu görmemiş olsaydım zaten ilçe başkanlığına aday olmayacaktım. Neticede bu etkiyi gördüğüm için aday oldum. Başaracağımıza da yürekten inanıyorum.

İlçe başkanı olmanız durumunda partiniz açısından oluşacak ilk olumlu iş ne olacak?

Ben bu teşkilatın kurucu ilçe başkanıyım. Elbette benden sonra da görev alan tüm ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ellerinden geleni yaptılar. Belli bir mücadelenin içinde oldular. Fakat bugün daha büyük bir hamle gerekiyor. Çünkü yenilenme süreci şayet doğru olarak yapılabilirse bu durum İYİ Parti’mizde daha büyük bir güç olarak hepimizde sinerji yaratacak. Bu sinerjiyi oluşturmak durumundayız.

Sorunuza gelince...

Yapacak çok işimiz var. Emin olun; ne yapacağımızı da çok iyi biliyoruz. Zaten sanıyorum bunu kamuoyu da, siz basın mensuplarımız da yakından görüyor ve farkındasınızdır...

O zaman sorumuzu şöyle değiştirelim... Sizi rakiplerimizden ayıran en önemli farklılık nedir? Delegeleriniz sizi neden tercih etmeli?

Bakın, biz kendimize güvendiğimiz gibi, delegelerimize ve daha ötesinde her bir üyemize de bu güveni vermenin derdindeyiz. Bunun için de inandırıcı olmak durumundayız. Biz bugün için güçlü bir delege desteğini arkamızda görüyoruz. Zaten bizim adaylık kararımızın ardında bu güçlü destek var. Ve yine bizler bu delege gücünü bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Şunlar bize destek verecek ya da bunlar oy vermeyecek diye ayırmıyoruz. Yani güveni herkese vermek durumundayız. İşte bize kazandıracak olan da bu güvendir.

Bir süredir rakiplerinizden bazı isimlerin birleşmesi gibi bir iddia kamuoyunda konuşuluyor. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz?

Ben çok iddialı bir insanım. Ve bu iddiam 4 Aralık’taki kongremiz için de geçerli. Fakat çoklu adaylı bir kongre partimizin de yapılacak o seçimden çok daha güçlü çıkması için bir fırsat olabilir. Kısacası güçlü muhalefet, güçlü iktidarı da beraberinde getirecektir. Şayet kazanırsak, ortaya çıkabilecek olası eksiklerimizde bizi doğruya ulaştıracak güçlü ve doğru bir muhalefeti karşımızda görmek isteriz.

Şayet kazanamaz isek de kazanan arkadaşımız, karşısında yine güçlü ve doğru bir muhalefet görecektir.

Tabi kol kırılır, yen içinde kalır. Biz hangi eksiklerin olduğunu hatırlatacaksak, bunu kapalı kapılar ardında, yani bizzat teşkilat içinde muhataplarımıza yönelik olarak yaparız. Kamuoyunda partimizin tartışılmasına izin vermeyiz. Buna sebep de olmayız.

Açıklamalarınızda 2023 yılı seçimlerinin önemine vurgu yaptınız. Bu seçime partinizi nasıl hazırlamayı planlıyorsunuz?

Bakın, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi çok önemlidir. Bu düşüncemi altını kalın çizgilerle çizerek yineliyorum. Fakat zorluk durumuna gelince, girdiğimiz ilk seçim aslında çok daha zordu.

Çünkü karşımızda seçimlere bizi almamak için uğraşan bir iktidar, buna çanak tutan ve destek olan bir cephe vardı. Fakat bizler bu durumu ve diğer tüm olumsuzlukları aşarak partimizi kurduk, adına “İYİ’ler ve Cesurlar Hareketi” dedik.

2023 yılına partimizi nasıl hazırlayacağız?

Bu çok önemli bir soru aslında. İşte burada gerçek anlamda bir tecrübeye ihtiyacımız olacak. İlçe başkanını bir kenara bırakın, böyle bir dönemde her bir partilimiz sahada ilçe başkanı, il başkanı, milletvekili gibi, dahası bir aday gibi çalışmak durumunda. Bunun da sağlanabilmesi için samimi olmalıyız. Bizim bütün partililerimiz samimidir. Her bir üyemiz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Biz sadece bu samimiyeti harekete geçireceğiz.

Ve bu seçimi önce Körfez özelinde, ardından Kocaeli’de ve inşallah tüm Türkiye’de kazanacağız...

Kocaeli’deki seçim sonuçlarını genel başkanınız Meral Hanım’ın da yakından takip ettiğini biliyoruz...

Evet, aynen öyle... Kocaeli, Meral Hanım’ın şehri. O, gerçek bir İzmit Hanımefendisi. Bu şehri çok seviyor. Haliyle kendi memleketinden de başarılı bir neticenin alınmasını istemesi çok doğal. Bu durum bizim sorumluluğumuzu ikiye katlıyor aslında.

Türkiye’de elbette İYİ Parti’mizi iktidar yapacağız. Ancak Kocaeli’deki hedefimiz de ilk sırada olmaktır. Bu öyle erişilmez bir hedef değil. Neler yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. 2023, Türkiye’nin olduğu gibi Kocaeli’nin de yılı olacak...

İYİ Parti’nin Kocaeli özelinde olduğu kadar, Ankara ve genel merkez siyaset temsili yetini nasıl görüyorsunuz?

Kuruluşundan bu yana İYİ Parti’mize hizmet veren her bir üyemiz gerçekten cesurdur, gerçekten İYİ’dir... Partimizin üst kurulları var. Seçilmiş özel isimleri var. Kocaeli özelinde bu temsiliyet aslında üst düzeyde yaşanıyor.

Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan...

Kendisi hemşehrim, ağabeyim, siyasi büyüğümdür.

Her şeyi bir kenara bırakın, sahip olduğu tecrübe ile bu partiye çok büyük kazanımlar sağladı. Ve bunların devamı için Lütfü Bey çok büyük mücadeleler veriyor.

Belki belediye başkanımız yok, fakat tüm ilçelerde seçilmiş olan meclis üyelerimiz bizlere güzel bir altyapı hazırladılar. Bakın, 2023 hepimiz ve Türkiye için çok güzel bir şekilde neticelenecek. Bu sonuçla 2024 yerel seçimlerinin de temellerini hep birlikte atmış olacağız.

Tabi ayrıca Genel İdare Kurulu Üyesi olarak Cumali Bey, partinizde görev alıyor...

Cumali Bey de partimizin genel merkez idarecilerinden. Siyaseten çok sık görüştüğüm, fikir aldığım ve danıştığım, tecrübesine güvendiğim siyasi büyüğümdür. Kendisi tüm kentin öncü siyasetçilerinin bile tecrübelerinden yararlanmak isteyeceği bir isimdir. Bu şehrin en güçlü politik yüzlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Son olarak bizlere aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı?

Bizler belki de siyaset tarihinin en zor zamanlarında İYİ Parti’yi kurduk, Körfez ilçede bu teşkilatın yapılanmasını sağladık. Görev yaptığımız dönemde ve sonrasında çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu binlerce insanımızı bu yapının içine dahil ettik.

Aynı tecrübe ve kararlılıkla yolumuza, belirlediğimiz istikametimizde devam edeceğiz.

Kongremiz için de delegelerimizin önüne güçlü bir ekip ile çıkacağız. Başta söylediğim gibi; biz güveni en fazla vermeyi taahhüt ederek partililerimizin karşısına çıkıyoruz.

Şuna herkesin inanmasını istiyorum: İktidar seçim meydanlarında karşısında; bir bütün olarak, yani her bir üyesi ile sahada canla başla çalışan bir İYİ Parti’yi bulacak. Bizler buna inandık. Başaracağımıza inandık. Tüm Körfez’in de bu inanca ortak olmasını sağlayacağız...