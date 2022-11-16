Beykan Şimşek: Şampiyonluğa kilitlendik

HERŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİDİYOR

İskenderunspor’dan alınan 1 puan için puan kaybı olarak görmediğini ifade eden Beykan Şimşek şu şekilde konuştu: Şuan her şey istediğimiz gibi gidiyor. İlk 2 sırada ve aynı puanla liderliği paylaşıyoruz. İskenderunspor maçının zor geçeceğini biliyorduk Orta sahada, mücadeleye dayalı bir oyun oldu. O zor mücadele de öne geçen taraf olduk ve fakat bunu koruyamayarak 1 puan aldık. 1 puanı böyle bir deplasmanda puan kaybı olarak görmüyorum.

İKİNCİ YARI DAHA ZORLU GEÇECEK

Lig yavaş yavaş daralıyor. İlk yarı için 5 maçımız kaldı. Kalan maçları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Tüm puanlara talibiz. Amacımız ikinci yarıya da avantajlı bir şekilde girmek. Hiçbir maç kolay olmayacak ve sezonun ikinci yarısında yarış çok daha zorlu geçecek. Dolayısı ile devre arasında herkes kadrosuna takviyeler yapacak.

HEDEFİMİZ NET

Düşmemek için elinden geleni yapacak takımlar mücadele edecek. Şampiyonluk ve Play-Off için ciddi bir mesai harcanacak. Bunların üstesinden gelebilecek karakterli bir takıma, ekibe ve yönetime sahibiz. Ama önce bu hafta Diyarbekir maçı var. Öncelikle onu kazanıp daha sonra yolumuza, aynı hedefimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz.

2-3 ARKADAŞIM DAHA VAR

İyi bir takımda oynadığınız zaman bizim gibi oyuncular her zaman yeteneklerini daha kolay gösterebilme şansı elde ediyor. Çünkü sahada üstün bir futbol oynuyor, yeteneğinizi, bizde var olan şeyleri daha güzel bir şekilde taraftara sahaya yansıtıyoruz. Şuan 5 gol attım 4 asist yaptım. 2-3 takım arkadaşım daha var böyle ilerleyen, iyi performans gösteren ve takıma ciddi anlamda katkı sağlayan.

KİMSENİN ÖNE ÇIKMA GİBİ BİR DUYGUSU YOK

Bu sezon biz elimizden geleni yapacağız. Hem bireysel olarak hem takım için yapacağız ama performanstan öte bu takımın benim ve herkesin şampiyonluğa ihtiyacı var. Hepimiz onu düşünüyoruz. Sahada o atsın, ben atıyım ya da ben bir tane daha atıyım düşüncesi hiç yok. Sadece galip gelebilmek için mücadele ediyoruz. Bu da inşallah ilerleyen günlerde takıma daha çok yansıyacaktır.