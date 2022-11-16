Hakan Bolat: Bilinçli bir saldırı! Bizimle ilgisi yok

Başkan Bolat “Onlar İskenderun taraftarı değildi… Taş atanları kınıyorum… Bu provokasyondur… Kocaelispor taraftarına geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi.

KOCAELİ’DE DOSTLARIM VAR

İskenderunspor‘un Başkanı Şaban Hakan Bolat, Antakya Yeni Hatay Stadı’nda oynanan Kocaelispor maçının ardından, Kocaelispor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanması konusunda açıklamada bulundu. Başkan Bolat‘ın açıklaması şu şekilde: Maçtan önce Kocaelispor taraftarlarına çiçek verdim ve hoş geldiniz dedim. Benim Kocaelispor camiası içinde çok değerli dostlarım vardır.

GEÇMİŞ OLSUN

Otobüsü taşlayanlar kesinlikle İskenderunspor taraftarları değildir. Kaldı ki maç İskenderun sınırları içinde oynanmadı. İskenderun’da o kadar maç oldu hiç bir otobüs daha taşlanmadı. Bu kesinlikle bir provokasyondur ve bilinçli yapılmıştır. Kocaelisporlu taraftar kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunar ve olayları yapanları da şiddet ile kınıyorum.