Hakan Bolat: Bilinçli bir saldırı! Bizimle ilgisi yok

Başkan Bolat “Onlar İskenderun taraftarı değildi… Taş atanları kınıyorum… Bu provokasyondur… Kocaelispor taraftarına geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum” dedi.
KOCAELİ’DE DOSTLARIM VAR
İskenderunspor‘un Başkanı Şaban Hakan Bolat, Antakya Yeni Hatay Stadı’nda oynanan Kocaelispor maçının ardından, Kocaelispor taraftarlarını taşıyan otobüsün taşlanması konusunda açıklamada bulundu. Başkan Bolat‘ın açıklaması şu şekilde: Maçtan önce Kocaelispor taraftarlarına çiçek verdim ve hoş geldiniz dedim. Benim Kocaelispor camiası içinde çok değerli dostlarım vardır.
GEÇMİŞ OLSUN
Otobüsü taşlayanlar kesinlikle İskenderunspor taraftarları değildir. Kaldı ki maç İskenderun sınırları içinde oynanmadı. İskenderun’da o kadar maç oldu hiç bir otobüs daha taşlanmadı. Bu kesinlikle bir provokasyondur ve bilinçli yapılmıştır. Kocaelisporlu taraftar kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunar ve olayları yapanları da şiddet ile kınıyorum.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.