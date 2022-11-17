TÜİK açıkladı: Kocaeli'de ekim ayında kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre; 2022 yılı Ekim ayında Kocaeli’de 2 bin 171 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul 16 bin 987 konut satışı ve %16,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 146 konut satışı ve %7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve %6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Ekim ayında konut satışı; Kocaeli ilinde 2 bin 171 konut, Sakarya' da bin 577 konut, Düzce'de 774 konut, Bolu'da 525 konut ve Yalova'da bin 81 konut satışı gerçekleşti.