KOÜ'de "Yürük Semâiler” Konseri

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Atatürk Salonu’nda Öğr. Gör. Kemal Karaöz yönetimindeki konsere, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Enver Mete Aslan, akademisyenler ile konservatuvar öğrencileri ilgi gösterdi.
Türk Klasik Musikisinin Yürük Semâi formundaki birbirinden değerli eserlerinden oluşan konser, büyük beğeni topladı. Konser sonrası Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, böylesine anlamlı bir konserin düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.