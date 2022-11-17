İzmit Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık olacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES / 3 ) 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.
Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere “Sınav giriş belgesi” ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 20 Kasım 2022 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.