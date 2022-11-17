17 Kas 2022 - 10:20- Eğitim G: 17 Kas 2022 - 10:25

KOÜ ile İMEAK DTO arasında protokol imzalandı

Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
KOÜ ile İMEAK DTO arasında protokol imzalandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Denizcilik sektörüne yönelik projelerin geliştirileceği protokolü, üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, İMEAK DTO adına ise Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı imzaladı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokolde, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İMEAK DTO adına ise Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer de yer aldı.

Protokol ile; Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve DTO Kocaeli işbirliği ile Kocaeli ili denizcilik sektörünün genel ekonomik konular üzerindeki düşüncelerini, beklentilerini ortaya koymak, mevcut durumunu tespit etmek, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek için projeler geliştirmek, projeleri yürütmek ve Kocaeli’de denizcilik sektörünün farkındalığını arttırıcı etkinlikler düzenlemek amaçlanıyor.
# Kocaeli Üniversitesi, Deniz

17 Kas 2022 - 10:20 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.964.118 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ara tatili verimli geçirmenin yolları! mask
Ara tatili verimli geçirmenin yolları!
Çocuklar "Fıstık ile Celil" oyununu çok beğendi mask
Çocuklar "Fıstık ile Celil" oyununu çok beğendi
Büyükşehir'den üniversite teknoloji takımlarına tam destek mask
Büyükşehir'den üniversite teknoloji takımlarına tam destek
Polis adaylarına müjde... ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açılıyor mask
Polis adaylarına müjde... ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açılıyor
KYK burs başvurusu başladı! KYK burs ve kredi başvurusu e Devlet’te mask
KYK burs başvurusu başladı! KYK burs ve kredi başvurusu e Devlet’te
Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar mask
Öğrencilere okulu sevdiren uygulama... Hem dans ediyorlar, hem spor yapıyorlar
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL