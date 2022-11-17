KOÜ ile İMEAK DTO arasında protokol imzalandı

Denizcilik sektörüne yönelik projelerin geliştirileceği protokolü, üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, İMEAK DTO adına ise Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ve Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı imzaladı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokolde, Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İMEAK DTO adına ise Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer de yer aldı.

Protokol ile; Kocaeli Üniversitesi Denizcilik Fakültesi ve DTO Kocaeli işbirliği ile Kocaeli ili denizcilik sektörünün genel ekonomik konular üzerindeki düşüncelerini, beklentilerini ortaya koymak, mevcut durumunu tespit etmek, sorunlarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmek için projeler geliştirmek, projeleri yürütmek ve Kocaeli’de denizcilik sektörünün farkındalığını arttırıcı etkinlikler düzenlemek amaçlanıyor.