Terörist Ahlam Albashır’ın emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan terörist Ahlam Albashır emniyetteki ilk ifadesine ulaşıldı. Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.
Albashir’in ifadesinde “Örgütle ilk teması 2017’de Münbiç’te ‘sevgili’ olarak tanıştığı Ahmet A. adlı bir YPG mensubu ile başlamış. Sevgili olduğu örgüt üyesi Ahmet A.’nın, Albashir’i örgütsel faaliyetlerde kullandığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.