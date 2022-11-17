Kocaeli Barosu 84 yaşında

Kocaeli Barosu 17 kasım 1938 tarihinde kuruldu. Baro bugün 84’üncü yıl dönümü olması sebebiyle İzmit Kültür Tepesi’nde tören düzenledi. Saygı duruşuyla saat 09.30'da başlayan törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Törene, Baro Başkanı Mehmet Gül, önceki dönem Baro Başkanı Bahar Candan Gültekin,Ali Haydar Konca, Ersay Işık, Sertif Gökçe ve baroya kayıtlı avukatlar katıldı.

“84’ÜNCÜ YIL KUTLU OLSUN”

Törende konuşma yapan Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül açıklamasında, “17 Kasım 1938 yılında kurulan Baromuz, Kurucu liderimizin vizyonu, Cumhuriyetimizin ışığıyla, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunma, görevi çerçevesinde mücadelesini sürdüren köklü bir Cumhuriyet kurumudur. Bugün baromuzun kuruluşunun 84. Yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda bir araya gelmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

“EMEK HARCAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Baromuzda, bugüne kadar avukatlık mesleğinin ruhuna uygun şekilde mesleğimizin onuru ve itibarı için emek harcayan önceki dönem Baro Başkanlarımıza ;Yönetim, Disiplin, Denetleme Kurulları ile çeşitli kurul, merkez ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca geçmişten bugüne her daim yanımızda olan baro çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

“TAKSİM SALDIRISINI KINIYORUZ”

13 Kasım 2022 tarihinde İstiklal Caddesinde terör saldırısı nedeniyle meydana gelen patlamada, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. En temel insan hakkı olan yaşam hakkını hedef alan bu menfur saldırıyı ve saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyoruz. Hiçbir terör eyleminin bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar veremeyeceğinden emin olduğumuz kadar, güvenlik ve haber alma hakkı da dahil olmak üzere hak ve özgürlükleri sınırlayan otoriter eğilimlerin halk tarafından tasvip edilmeyeceğinden de bir o kadar eminiz.

“BAROMUZUN DURDUĞU NOKTA GURUR VERİCİ”

Bir hukuk devletinde bağımsız yargılamanın teminatı avukatlar, avukatların teminatı ise Barolardır. Kocaeli Barosu, hukuk devleti, bağımsız yargı ve insan haklarının korunması ilkelerini, kurulduğu ilk günden itibaren sahiplenmiştir. Mesleki dayanışmanın çok ötesinde amaçları olan Baromuzun bugün durduğu nokta bizleri gururlandırmaktadır. Aradan geçen 84 yıl boyunca insan hakları ve hukuk devleti için mücadele kararlılığımız artarak güçlenmektedir.

“YAŞANABİLİR OLMASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Hayatı cephelerde geçmiş cefakar bir neslin, azim ve kararlılığıyla kurulmuş bu ülkenin, daha müreffeh daha modern daha yaşanılabilir olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kocaeli Barosu olarak 84 yıl önce başlayan yolculuğumuzda devraldığımız özgürlük ve demokrasi meşalesini yorulmak bilmeden taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu inançla büyük ve güçlü Kocaeli Barosu ailesi olarak, baromuzun Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünde, demokratik hukuk devleti, toplumsal barış ve huzur hedefini gerçekleştirmiş bir ülke hayali ile daha nice kuruluş yıldönümlerinde bir arada olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.