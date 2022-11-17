Başkan Çiftçi Kent Meydanı projesini anlattı: "Hedef, şehrimizi geleceğe hazırlamak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin birlikte yaptığı Kent Meydanı'nın geçtiğimiz günlerde temeli atılmıştı. 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek projede, otopark ve caminin yapılacağı alanda kolon imalatı ve perde beton çalışmaları sürüyor.

Yürütülen çalışmaları inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Kent Meydanımızın yapım aşaması hızlı bir şekilde devam ediyor. Cami ve otopark yapacağımız alanda perde beton ve kolon imalatı sürüyor. Yaklaşık 14-15 metre yerin altına indik, 3 katlı otopark inşa ediyoruz. Eğer yerin altına otopark düşünmeseydik hızlı bir şekilde tamamlardık ama buradaki hedef şehrimizi geleceğe hazırlamak. Projemizi daha geniş çerçevede düşündük. Hedefimiz, inşallah seneye Kent Meydanımızı tamamlamak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Kent Meydanımızın inşaatını Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Kent Meydanımızın inşaatını inşallah hep birlikte tamamlayacağız" dedi.