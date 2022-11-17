Başvurular 30 Kasım’a kadar devam edecek

30 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hak temelli bir anlayışla mevsim şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirme ve temel ısınma hakkına erişimi kolaylaştırmak adına 30 Kasım tarihine kadar yakacak desteği başvurularını alacak. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlanacak.

BAŞVURU İÇİN

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar izmitkardeseller.com adresinden başvuru formunu doldurabilir, 0262 318 00 00 numaralı telefondan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanabilir ya da Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yüz yüze başvurusunu yapabilir.