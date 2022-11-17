Başvurular 30 Kasım’a kadar devam edecek

30 KASIM’A KADAR DEVAM EDECEK
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, hak temelli bir anlayışla mevsim şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirme ve temel ısınma hakkına erişimi kolaylaştırmak adına 30 Kasım tarihine kadar yakacak desteği başvurularını alacak. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği sağlanacak.
BAŞVURU İÇİN
Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar izmitkardeseller.com adresinden başvuru formunu doldurabilir, 0262 318 00 00 numaralı telefondan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlanabilir ya da Belsa B Blok 2. Kat’ta bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde yüz yüze başvurusunu yapabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.