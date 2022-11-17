Katırcıoğlu ve Güney’den BAŞSİAD’a ziyaret

AK Parti İzmit’te teşkilat programları kapsamında gerçekleştirilen ziyaretler devam ediyor. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Başarılı İş İnsanları Derneği (BAŞSİAD) Başkanı Barış Arat ve yönetimini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Katırcıoğlu ve Güney’e İl ve İlçe yöneticileri de eşlik etti. Ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür eden Katırcıoğlu ve Güney, Arat ve yönetimine başarılar diledi.