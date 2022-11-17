Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti!

Bir süredir rahatsız olan ve hastanede tedavi gören Faruk Denli doktorunun tavsiyesi üzerine istifa kararı alarak dilekçesini verdi. Faruk Denli yaptığı açıklamada İlimtepe’de yaşadığı trafik kazası sonrasında görev yaparken zorlanmaya başladığını ve doktorunun da yapılan tahliller sonrasında daha sakin bir hayatı önermesi üzerine ani karar ile istifa ettiğini açıkladı