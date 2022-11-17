4.2 milyar TL kâr yazdı

Şirketin servis gelirleri 11.5 milyar TL olarak gerçekleşirken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) 4.2 milyar TL’ye yükseldi. Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 25.3 milyona ulaşırken, M2M (makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 28.4 milyona ulaştı. Şirket, faturalı abone sayısını ise 17.6 milyona yükseltti. Genişbant teknolojilerinde de sabit genişbant abone sayısı 1.4 milyon oldu.

5G’YE GEÇİŞ VAR

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzün gündeminde 5G’ye geçiş var. Bugün 83 ülkede 210 operatör 5G hizmetlerini başlattı. 5G’yi kucaklayan ülkeler arasına Türkiye’nin de en kısa sürede katılmasını diliyoruz. Beklentimiz, bir an evvel ihale takviminin ve detaylarının netleştirilerek duyurulması ve Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinin başlaması. 5G’ye geçişte pazarın gerçeklerine uygun sürdürülebilir, öngörülebilir bir yatırım ortamının sağlanması, sektörün 5G’den azami faydayı elde etmesini ve bunu ekonomiye katma değer olarak kazandırmasını sağlayacaktır” dedi.