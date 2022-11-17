17 Kas 2022 - 15:12- Ekonomi G: 17 Kas 2022 - 17:10

Portföyü % 33 büyüdü 15 milyar lirayı aştı

İş Leasing, 2022 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. İş Leasing’in aktif büyüklüğü 26.9 milyar TL’ye ulaşırken, leasing portföyü 2021 yıl sonuna göre yüzde 33 oranında artarak 15.3 milyar TL oldu.

Portföyü % 33 büyüdü 15 milyar lirayı aştı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Takipteki kredilerinin leasing portföyüne oranı sektör ortalamasının altında seyreden İş Leasing’in konsolide net karı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 157 oranında artarak 642 milyon TL oldu. Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün şunları söyledi:

YERLİ SERMAYE

“Sektörün piyasaya ilişkin tereddütlerinin olduğu dönemde yatırımlara verdiğimiz destekle sektörde belirgin bir şekilde ayrıştık. Tamamı yerli sermayeli bir şirket olarak ülkemiz ekonomisine ve müteşebbislere olan güven ve desteğimizin karşılığını giderek artan pazar payı, yüksek kar artışı ve aktif kalitesi olarak alıyoruz. İş Leasing olarak, sektörde öncü ve örnek sürdürülebilirlik politikalarımız çerçevesinde ekonomimize değer kazandıracak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”

17 Kas 2022 - 15:12 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.964.118 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

SPOT: SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN AÇIKLAMA : GÖLCÜK MERKEZDE, ZEMİN KATTA , LAVABOSU OLAN, 25M2’LİK DÜKKAN SATILIKTIR. TEL: 0537 604 01 09

PERSONELLER ARANIYOR

AÇIKLAMA : Pişmaniye İmalat bölümünde çalışmak üzere yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller alınacaktır.   *Öğrenci de olabilir.  TEL:...

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ

FİRMA ADI:KERESTE PAZARI- KIRKBİR AĞAÇ ADRES: Özdilek AVM Yanı Uzunçiftlik/ Kartepe  TE1: 0262 373 41 73  TEL2: 0545 390 41 61 

KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE

SPOT: KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM / KERESTE AÇIKLAMA : KALİTELİ İNŞAATLIK ÇAM KERESTE Çatı - Kalıp - Kamelya malzemelerinde aradığınız herşey  EKONO...

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır.

Firmamıza CNC OPERATÖRÜ  aranmaktadır. ATILIM HİDROLİK BAŞİSKELE 0532 568 99 41

MOTORLU KURYE ARANIYOR

MOTORLU KURYE ARANIYOR...

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI ARANIYOR

Kartepe’de bulunan firmamızda görevlendirmek üzere yurtiçi satış pazarlama temsilcileri aranmaktadır.

05306433703 LİFE OFİS

ELEMAN ARANIYOR

Pişmaniye İmalat  bölümünde çalışmak üzere  yarı zamanlı-tam zamanlı Bay-bayan personeller  alınacaktır. *Öğrenci de olabilir.

0541 142 41 99 İZMİT PİŞMANİYE AŞ.

Beyin İş Geliştirme A.Ş.

Grup şirketlerimizin sosyal medya hesaplarını A'dan Z'ye yönetebilecek “Sosyal Medya Yöneticisi” arayışındayız.  GENEL NİTELİKLER - Kreatif içerik...

0533 706 13 97

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...

05304622294

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Portföyü % 33 büyüdü 15 milyar lirayı aştı mask
Portföyü % 33 büyüdü 15 milyar lirayı aştı
“İlk 10 ayda Türkiye ekonomisine 12,3 milyar dolar katkı sağladık” mask
“İlk 10 ayda Türkiye ekonomisine 12,3 milyar dolar katkı sağladık”
TÜİK açıkladı: Kocaeli'de ekim ayında kaç konut satıldı? mask
TÜİK açıkladı: Kocaeli'de ekim ayında kaç konut satıldı?
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama mask
Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatlarıyla ilgili açıklama
Alfa Solar arzına  53 kat talep geldi mask
Alfa Solar arzına  53 kat talep geldi
Kiğılı ‘Elmas Marka Sertifikası’ aldı mask
Kiğılı ‘Elmas Marka Sertifikası’ aldı
Anket Halk Ekmek fabrikası kurulsun mu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL