Portföyü % 33 büyüdü 15 milyar lirayı aştı

Takipteki kredilerinin leasing portföyüne oranı sektör ortalamasının altında seyreden İş Leasing’in konsolide net karı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 157 oranında artarak 642 milyon TL oldu. Konu hakkında açıklama yapan İş Leasing Genel Müdürü U. Şafak Öğün şunları söyledi:

YERLİ SERMAYE

“Sektörün piyasaya ilişkin tereddütlerinin olduğu dönemde yatırımlara verdiğimiz destekle sektörde belirgin bir şekilde ayrıştık. Tamamı yerli sermayeli bir şirket olarak ülkemiz ekonomisine ve müteşebbislere olan güven ve desteğimizin karşılığını giderek artan pazar payı, yüksek kar artışı ve aktif kalitesi olarak alıyoruz. İş Leasing olarak, sektörde öncü ve örnek sürdürülebilirlik politikalarımız çerçevesinde ekonomimize değer kazandıracak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.”