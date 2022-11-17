Yapı Kredi Leasing ‘En İyi İşyeri’ seçildi

2022 yılında Türkiye’nin En İyi İşyeri “Kincentric Best Employer” ödülünü alan şirketler, ‘Çalışan Bağlılığı’nın yanında ‘Çeviklik’, ‘Bağlı Kılan Liderlik’ ve ‘Yetenek Odağı’ endekslerine göre belirlendi.

FARK YARATMAK

Yetişmiş insan kaynağı ve yenilikçi çözümleriyle sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini ve 3 yıldır üst üste bu ödülü aldıklarını belirten Yapı Kredi Leasing Genel Müdür Fatih Torun, ‘‘Çalışanlarımızın mutluluğu, Yapı Kredi Leasing olarak en önem verdiğimiz odak noktalarımızın başında geliyor. Çünkü çalışan mutluluğunun, müşteri memnuniyetini direkt olarak etkilediğini biliyoruz’’ dedi.