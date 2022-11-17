17 Kas 2022 - 15:17- Ekonomi G: 17 Kas 2022 - 15:21

Kaşkaldere Kavşağına yeni düzenleme geliyor

Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesiyle Körfez Kent ve D-100 yan yolda ulaşıma konfor ve güven gelecek
Kaşkaldere Kavşağına yeni düzenleme geliyor mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni bir kavşak düzenlemesiyle Körfez Kent ve D-100 yan yolda ulaşımı kolaylaştıracak. Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları için ihale gerçekleştirildi. İhalede en düşük teklifi 179 milyon 452 bin TL ile Burakcan İnşaat + Dağkar Tur. İnşaat verdi.

YAN YOLDAN KÖRFEZ KENTE DUBLE YOL

Derince ve Körfez ilçede halen D-100 Karayolu İstanbul istikametinde eski İl Emniyet Müdürlüğü önünden geçen İstiklal Caddesi, araç trafiğinde yoğun olarak kullanılıyor. Bu yan yola giren araçlar Burcu Sokak üzerinden Abdülhamit Han Caddesine bağlanarak, Körfez Kent’teki konutlara ulaşabiliyor. Yan yolda günün belli saatlerinde yaşanan yoğunluğu dikkate alan Büyükşehir, ulaşımı daha rahat ve güvenli hale getirmek için yeni bir yol inşa edecek. Proje kapsamında İstiklal Caddesinin devamındaki Burcu Sokak’tan başlayacak duble yol, Kaşkaldere mesire alanının batı şeridini takip edecek. Bayır ve Rüzgarlı sokakların devamında Yaşar Doğu ve Elveda Caddesi kesişimindeki dönel kavşağa kadar 1 km uzunluğunda 2x2 şeklinde yeni bir yol yapılacak. Yeni yol çalışması dahilinde zemin iyileştirme, aydınlatma ve toprakarme duvar işleri düzenlenecek.

D-100’E PARALEL YENİ KÖPRÜ

Projenin çok yönlü olması ile vatandaşların ulaşımını rahatlatmak isteyen Büyükşehir, Körfez Kente istikametine 2x2 duble yolun yanı sıra D-100 yan yolun kesintisiz bir şekilde devam etmesi için Kaşkaldere Kavşağının üzerine yeni bir köprü inşa edecek. İş kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İstiklal Caddesinden Cahit Zarifoğlu Caddesine direk ulaşım için D-100’e paralel mevcut köprülerin yanına 40 metre uzunluğunda bir köprü yapacak.

ELMAS KAVŞAK SİSTEMİ

Ayrıca Kaşkaldere Kavşağının altındaki mevcut menfez genişletilerek, 326 metrelik yeni menfez inşa edilecek. Körfez ve Derince ilçeleri sınırındaki Kaşkaldere Kavşağında araç kesişim noktalarıyla sinyal fazını azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla elmas kavşak tasarımı yapılacak.

4 FİRMA TEKLİF VERDİ

Yaklaşık maliyeti 204 milyon 690 TL olan Kaşkaldere (95 Evler) D-100 Altı Kavşak ve Bağlantı Yolları Yapımı Projesi için yapılan ihaleye 4 firma teklif verdi. Yapılan ihalede en yüksek teklifi 239 milyon 939 bin TL ile Gürtur İnşaat verirken, en düşük teklif 179 milyon 452 bin TL ile Burakcan İnşaat + Dağkar Tur. İnşaat ortaklığından geldi.

FİRMA VE VERDİĞİ TEKLİF

Burakcan İnş. + Dağkar İnş.              179 milyon 452 bin 146 TL

Musi İnş. + Karacayol İnş.                186 milyon 270 bin 866 TL

Bahaş İnş.                                          198 milyon 837 bin 882 TL

Gürtur İnş.                                          239 milyon 939 bin 887 TL

# Büyükşehir Belediyesi, Araç, emniyet, ihale

17 Kas 2022 - 15:17 - Ekonomi

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