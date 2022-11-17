Avrupa süper zeka Beren'i alkışlıyor

Kocaeli'nin altın çocuğu 8 yaşındaki milli satranççı Beren Çetin, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın ardından başkan Hürriyet'in onur konuğu oldu.

ALTIN ÇOCUĞA SELAM

Satrançta “Kocaeli'nin altın çocuğu” olarak adlandırılan 8 yaşındaki Beren Çetin, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Çetin son olarak Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 8 yaş kızlar kategorisinde 5. oldu. Üçüncü ile aynı puanı alan Beren, sadece averajla 5. Sıraya indi.

ONUR KONUĞU OLDU

Antalya'dan ilimize dönen Beren Çetin, ayağının tozu ile İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programın onur konuğu oldu. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in elinden plaketini alan Çetin, gördüğü değer için teşekkürlerini ifade etti. Salondaki misafirler de Beren’i ayakta alkışladı. Avrupalı otoriteler Beren’in adını dikkatle not etti.