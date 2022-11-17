Avrupa süper zeka Beren'i alkışlıyor

Kocaeli'nin altın çocuğu 8 yaşındaki milli satranççı Beren Çetin, Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın ardından başkan Hürriyet'in onur konuğu oldu.
ALTIN ÇOCUĞA SELAM
Satrançta “Kocaeli'nin altın çocuğu” olarak adlandırılan 8 yaşındaki Beren Çetin, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Çetin son olarak Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 8 yaş kızlar kategorisinde 5. oldu. Üçüncü ile aynı puanı alan Beren, sadece averajla 5. Sıraya indi.
ONUR KONUĞU OLDU
Antalya'dan ilimize dönen Beren Çetin, ayağının tozu ile İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programın onur konuğu oldu. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in elinden plaketini alan Çetin, gördüğü değer için teşekkürlerini ifade etti. Salondaki misafirler de Beren’i ayakta alkışladı. Avrupalı otoriteler Beren’in adını dikkatle not etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.