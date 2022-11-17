‘KOCAELİ’nin ‘GÜCÜ’ rakiplerinin gücüne gidecek

Kocaelispor’u genç yeteneği Arda Yılmaz’ın babası olan iş insanı Hamdi Yılmaz önderliğinde kurulan kulüpte ilk etapta Orhan Filiz ve İlker Açıkgöz kuruculuk yapıyor. Mavi Siyah renkleri benimseyen kulüp, gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nu da ziyaret etti.
‘HAKAN BEYDEN TARİHİ DİNLEDİK’
Kurucu başkan Hamdi Yılmaz “Kentimizin değeli spor adamı ağabeyimiz Hakan Yağcıoğlu’dan resmen spor tarihini kısacık sürede dinlemiş olduk ve feyz aldık. Sık sık sohbet ettiğimiz müdürümüzle hasbıhâl yaptık. Kent sporunun nereden nerelere geldiğini karşılıklı samimi sohbette yeniden yaşadık, biz de misyonumuzu biliyoruz. Sık sık ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.