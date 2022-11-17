‘KOCAELİ’nin ‘GÜCÜ’ rakiplerinin gücüne gidecek

Kocaelispor’u genç yeteneği Arda Yılmaz’ın babası olan iş insanı Hamdi Yılmaz önderliğinde kurulan kulüpte ilk etapta Orhan Filiz ve İlker Açıkgöz kuruculuk yapıyor. Mavi Siyah renkleri benimseyen kulüp, gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu’nu da ziyaret etti.

‘HAKAN BEYDEN TARİHİ DİNLEDİK’

Kurucu başkan Hamdi Yılmaz “Kentimizin değeli spor adamı ağabeyimiz Hakan Yağcıoğlu’dan resmen spor tarihini kısacık sürede dinlemiş olduk ve feyz aldık. Sık sık sohbet ettiğimiz müdürümüzle hasbıhâl yaptık. Kent sporunun nereden nerelere geldiğini karşılıklı samimi sohbette yeniden yaşadık, biz de misyonumuzu biliyoruz. Sık sık ziyaretlerimizi sürdüreceğiz” dedi.