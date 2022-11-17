Efsane kaptan Fevzi Açıkgöz’e forma hediye edildi

Açıkgöz “Sporun kardeşliğinde yeni yaşımızın hatırına markamız Kocaelispor formamızı, değerli dostumuz Kocaeli İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz bey ve Belde A.Ş. Ticaret Müdürü sevgili Yasin Akın kardeşimin elinden tüm takımdaki kardeşlerimizin huzurunda aldık. Tüm dostlarımıza hayırlı uzun ömürler dilerim, huzurdan selamlar sevgiler” dedi ve yeni yaşını kutlayanlara teşekkür etti.