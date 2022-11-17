Açıkgöz “Sporun kardeşliğinde yeni yaşımızın hatırına markamız Kocaelispor formamızı, değerli dostumuz Kocaeli İşkur Müdürü Ulvi Yılmaz bey ve Belde A.Ş. Ticaret Müdürü sevgili Yasin Akın kardeşimin elinden tüm takımdaki kardeşlerimizin huzurunda aldık. Tüm dostlarımıza hayırlı uzun ömürler dilerim, huzurdan selamlar sevgiler” dedi ve yeni yaşını kutlayanlara teşekkür etti.
17 Kas 2022 - 15:40- Spor Güncelleme: 17 Kas 2022 - 16:36
Efsane kaptan Fevzi Açıkgöz’e forma hediye edildi
Kocaelispor’un efsane kaptanlarından, takımdan dışlanmaması için zamanında Fethiye Caddesi’nde taraftarlarca imza toplanan tek futbolcu olan Fevzi Açıkgöz, işletmesini yaptığı Aydınkent Huzur Çim halı sahada efsane arkadaşlarını ağırlamaya devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.