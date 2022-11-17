Müzik Okulları’nda yeni dönem başlıyor

Başiskele’de geçtiğimiz yıllarda büyük rağbet gören ve beğeni toplayan Müzik Okulları için kayıtlar alınmaya başlandı. Birbirinden farklı müzik branşlarında 7 - 29 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik açılacak Müzik Okulları’na bu dönemde de yoğun ilgi olması bekleniyor. Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ilçede ikamet eden çocukları ve gençleri sanatsal ve kültürel aktivitelere yönlendirmek, müzik becerilerini gün yüzüne çıkarmak için açılan müzik okulları geleceğin müzisyenlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.Müzik yeteneği olan gençlerin başvuru yapabileceği ücretsiz müzik okullarında 5 ayrı dal ve yaş grubunda eğitimler verilecek.

MÜZİK DALLARI VE YAŞ GRUPLARI

1. Gitar 11-29 yaş

2. Bağlama 10-29 yaş

3. Ses Eğitimi 18-29 yaş

4. Çocuk Korosu 7-15 yaş

5. Gençlik Korosu 15- 29 yaş

BAŞVURULAR 16-23 KASIM’DA

Başiskele Belediyesi’nin gençlere yönelik hazırlanan Genc-i Âlâ web sitesi https://genciala.basiskele.bel.tr’den başvurular, 16-23 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

YETENEK TARAMASI 25-26-27 KASIM’DA

Müzik Okulları’na son başvuruların alınmasından sonra 25-26-27 Kasım 2022’de Başiskele Belediyesi Müzik Eğitmenleri tarafından yetenek taraması yapılacak. Geleceğin müzisyen adayları, yetenek taramasına Aydınkent Mahallesi Huzur Halı Saha yanında yer alan Başiskele Belediyesi Müzik Okulları’nda girebilecek. Müzik eğitimleri, Başiskele Belediyesi Müzik Okulları ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu yanındaki gençlik merkezinde yapılacak.