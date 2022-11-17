Şair-Yazar Dursun Özden Kandıra’da Atatürk’ü anlattı

Atatürk Haftası kapsamında 14 Kasım günü Kandıra’da çeşitli STK’ların biraraya gelmesi ile Gezi Araştırmacısı, Şair-Yazar Dursun Özden ile söyleşi programı, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Kandıra Yelken Sineması’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını sunucu Ebru Çetiner yaptı.Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Bizkandırayız Platformu adına Aygün Aynagöz programın oluşumu hakkında bilgi verdi ve Yelken Sineması sahibi Teoman Yelkencioğlu’na katılımcı tüm dernek ve topluluklara teşekkür etti.

ÖZDEN ANILARINI ANLATTI

Program Akçakoca İlkokulu öğrencilerinin Misket Oyunu ile devam etti. Zeynel Güleçyüz hocanın öğrencileri başarılı performansları ile seyircilerden bol alkış aldı.Akçakoca İlkokulu öğrencilerinden Hikmet Hamza Güdük ve arkadaşları Mücahit Cici’nin Kandıra için yazdığı şiiri okudular. Ardından konuşmacı Dursun Özden, gezdiği ülkelerdeki Atatürk’ün bıraktığı izleri ve Atatürk ile ilgili karşılaştığı anılarını anlattı.Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Arslan’ın Atatürk şiiri, Sabahat ve Cem Ulutaş çiftinin Karayılan Destanı’nı okuması ardından ADD Kandıra Şube Başkanı ZalihaYalçıntuğ’un okuduğu şiir seyircilerin coşkulu alkışları ile karşılandı.



DURSUN ÖZDEN’E PLAKET VERİLDİ

ADD Kandıra ŞubeBaşkanı ZalihaYalçıntuğ,söyleşiyi gerçekleştiren Dursun Özden ve programı düzenleyen Aygün Aynagöz’e plaket verdi. Özden’e plaketi Bizkandırayız Platformu adına Aygün Aynagöz, ADD Başkanı ZalihaYalçıntuğ, ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kocaeli Kandıralılar Dernek Başkanı Sinan Yolcu, Genç Kandıralılar Dernek Başkanı Nurullah Özer, Kandıraspor Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra Gençlerbirliği Başkanı Tansu Okan ve Kandıra Koşu ve Bisiklet Grubu adına Cem Ulutaş ile birlikte takdim etti.Aynı zamanda İsmail Sarıca’nın “İçinde Kandıra Geçen Yazılar” adlı kitabı da Dursun Özden’e hediye edildi.



YOĞUN KATILIM

Katılımcılar arasında Kandıra eski Belediye Başkanı Ecz. İsmail Genç ve eşi Kandıra Belediye Meclis Üyesi Birten Kaya, Akçakoca İlkokulu Müdürü Mustafa Koçak, Askerlik şubesi Başkanı Barış Bektaş ve eşi, Kocaeli Kandıralılar Derneği kurucularından Ahsen Okyar, T.H.K. Kandıra Şube Başkanı Vural Çevik, Manav Türkleri Federasyonu’ndan Kadir Özdemir, Emekli Öğretmen İpek Sümer, Hasan Toksöz, Rıfat Okan Çölyak ve PKU Kandıra Temsilcisi Ayfer Kocatürk, Satranç Eğitmeni Mustafa Yıldız, Emekli Yarbay Salih Akyıldız, Nar Çiftliği sahipleri Nardane- Ahmet Kuşcu, Mimar Gürcan Yalçıntuğ, Hakan Saltık, Kandıraspor ve Kandıra Gençlerbirliği futbolcuları, Ömer Becerikli, Sertaç Tugay, Salih Horoz, Gökçin-Ercan Yalçıntuğ, Aliye Erdoğmuş, Berna Erdim, CHP Kandıra eski ilçe başkanları Recep Şenol ve Volkan Bulgurcu, Nurşen Aynagöz, Mehmet Toker, İyi Parti Kandıra İlçe Yöneticileri Yaşar Akalın, Uğur Akalın, Rahmi Göztürk, Celil Sağlam ve çok sayıda öğrenci velisi hazır bulundu.